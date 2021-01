Jak poinformowała PAP dyrektor biura prasowego spółki PFR Nieruchomości Ewa Syta, do ok. godz. 11. w poniedziałek wpłynęły 1492 wnioski. Najwięcej chętnych chce wprowadzić się do lokali dwupokojowych, na które złożono 661 wniosków. 614 zgłoszeń dotyczy mieszkań trzypokojowych; w czteropokojowych chce zamieszkać 217 aplikujących.

Rozpoczęta ponad dwa lata temu inwestycja jest w Polsce największą powstającą w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus. Mieści się w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych osiedli robotniczych w kraju - ponad 100-letniego Nikiszowca, na blisko 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku.

Rozpoczęcie naboru najemców było kilkakrotnie przesuwane. Obecnie przedstawiciele PFRN przewidując, że proces potrwa cztery miesiące, aby rozpocząć zawieranie umów najmu w maju.

Warunki

Warunkiem ubiegania się o najem mieszkania jest złożenie wniosku do końca stycznia 2021 r. i dostarczenie dokumentów do końca lutego. Pierwsza część naboru odbywa się online. Wnioski można składać przez stronę katowice.mdr.pl. Dla osób, które nie posługują się internetem, zapowiadano uruchomienie systemu pomocy telefonicznej.

Następnie katowicki samorząd przeprowadzi weryfikację i przygotuje listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów - na podstawie przyjętych wcześniej kryteriów społecznych. Wśród ubiegających się o mieszkania na Nowym Nikiszowcu na dodatkowe punkty mogą liczyć m.in. rodziny z dziećmi, osoby poniżej 35. i powyżej 65. roku życia, niepełnosprawni czy rozliczający się z podatku dochodowego w Katowicach.

Druga część procedury – po stronie PFRN - będzie polegała na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej potencjalnych najemców. To kwestie, czy są oni w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto, np. pensję z tytułu umowy o pracę czy dodatkowe dochody, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu. Każdy potencjalny najemca będzie też sprawdzony w BIG Infomonitorze.

Inwestycja w Katowicach

Katowicka inwestycja powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. W Nowym Nikiszowcu dostępne będą mieszkania różnej wielkości: 236 mieszkań dwupokojowych o metrażu 41-52 mkw., 196 trzypokojowych o powierzchni 52- 80 mkw. oraz 81 mieszkań czteropokojowych, liczących 70-95 mkw. Na osiedlu będzie też 14 lokali handlowo-usługowych o powierzchni od 32-219 mkw.

Nowe osiedle jest położone w pobliżu Mrówczej Górki i Nikiszowca, którego zabytkowa architektura inspirowała projektantów z warszawskiej pracowni 22Architekci. Układem urbanistycznym i wyglądem nowe domy nawiązują do pierwowzoru. Architekci zaproponowali charakterystyczny ceglasty kolor elewacji i rozrysowali niskie, czterokondygnacyjne budynki tak, by tworzyły trzy kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami. Kolorystyka elewacji odnosi się do nikiszowskich tradycji. Poszczególne kwartały są na różnych etapach realizacji.

Osiedle Nowy Nikiszowiec realizuje spółka celowa MDR Katowice z siedzibą w Warszawie, utworzona przez PFR Nieruchomości oraz Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W przyszłości w ramach programu mieszkaniowego w Katowicach zaplanowano budowę także ok. 500 kolejnych mieszkań modelowych zbudowanych na 6-hektarowym terenie w dzielnicy Szopienice.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. w Katowicach jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Spółka PFRN, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają w całym kraju jako alternatywa dla zakupu mieszkania na kredyt. PFRN deklaruje, że to propozycja dla osób, które rozpoczynają karierę zawodową, młodych rodzin, a nieposiadających zdolności kredytowej lub niezainteresowanych kupnem mieszkania.(PAP)