Jak wskazał resort rozwoju, inne ważne propozycje ujęte w pakiecie to wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych czy "wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę".

W ramach przyjętych rozwiązań ma powstać Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości jednego 1 mld zł, który wesprze gminy - które ucierpiały finansowo z wyniku COVID-19 - w budowie mieszkań.

W pakiecie przewidziano też cyfryzację procesu budowlanego.

Dodano, że pakiet ma stanowić "impuls rozwojowy dla gospodarki, w którą uderzyła pandemia COVID-19".