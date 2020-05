Jak poinformowała PAP Prokuratura Krajowa oskarżony to były prezes reaktywowanej spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein z siedzibą w Warszawie. Zarzucane mu czyny są zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Według śledczych, w połowie 2013 r. Antoni F. uzgodnił sprzedaż pokrzywdzonym części roszczeń do nieruchomości warszawskich, należących do Spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein. Jeszcze w tym samym roku oskarżony dokonał cesji wszelkich roszczeń należących do tej spółki na rzecz zagranicznego podmiotu.

Z kolei w grudniu 2013 r. oskarżony sprzedał pokrzywdzonym prawa i roszczenia do nieruchomości warszawskich przy ul. Książęcej, Smolnej i Kruczkowskiego, Emfiteutyczna Kolonia Wsi Wola, Kolonia Fabryczna Augustówka oraz nieruchomości położonej w rejonie ulic Rozbrat, Czerniakowskiej, Ludnej, mimo, że w tym czasie roszczenia te nie przysługiwały już spółce, w imieniu której działał.

Z tytułu zawarcia umów zbycia praw i roszczeń pokrzywdzeni przekazali łącznie 175 tys. na rachunek spółki, którą reprezentował oskarżony. Byłemu prezesowi zarzucono także podjęcie czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych w kwocie ponad 157 tys. zł, które uzyskał z oszustwa.

W warszawskim sądzie okręgowym są już trzy obszerne akty oskarżenia w sprawie stołecznej reprywatyzacji; dwa procesy już się toczą. W marcu ub.r. przed warszawskim SO rozpoczął się pierwszy z takich obszernych procesów, w którym wrocławska prokuratura regionalna oskarżyła siedem osób o "łącznie 24 przestępstwa, gdzie wartość szkody zbliża się do 300 mln zł". Czyny zarzucane oskarżonym w tamtej sprawie zostały popełnione w latach 2010-2015.

22 listopada ub.r. przed warszawskim SO rozpoczął się drugi z tych procesów, w którym oskarżeni są m.in. b. wicedyrektor BGN w stołecznym magistracie, jego rodzice oraz b. dziekan stołecznej palestry. W sprawie chodzi o działki przy Pałacu Kultury i Nauki (przedwojenny adres: ul. Chmielna 70) oraz przy ulicach: Karowej 14/16, Mokotowskiej 63, Nowy Świat 63, a także nieruchomości w Kościelisku przy ul. Salamandry 30.

Z kolei w grudniu ub.r. do sądu w Warszawie trafił trzeci tzw. duży akt oskarżenia ws. reprywatyzacji. Chodzi o oskarżenie wobec 13 osób w sprawach warszawskiej reprywatyzacji z września ubiegłego roku skierowane przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.