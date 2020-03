HRE Investments informuje, że w lutym na kontach Polaków spoczywało 617 mld złotych. Poza tym, prawie 295 mld złotych trzymaliśmy na lokatach. Natomiast firmy miały w bankach prawie 310 mld złotych. W sumie daje to kwotę 1 biliona 221 mld złotych.

Według HRE Investments, wszystkich posiadaczy tych oszczędności dotknie obniżka stóp procentowych, która wprost oznacza spadek oprocentowania lokat. Te zakładane przez osoby fizyczne najprawdopodobniej niebawem zaczną dawać zarobek na poziomie około 0,5 proc. podczas gdy depozyty firm są co do zasady jeszcze gorzej oprocentowane. Zdaniem HRE Investments może to skłonić do poszukiwania alternatywy przynajmniej dla części kwot trzymanych w bankach.

Z szacunków HRE Investments wynika, że wszystkie nieruchomości mieszkalne w Warszawie warte są około 535 mld złotych. Na podium, pod względem łącznej wartości mieszkań, uplasowały się też Wrocław i Kraków. Jest to odpowiednio 166,7 i 166,5 mld złotych.

Ponad 100 miliardów warte są też mieszkania w Gdańsku (112 mld) i Poznaniu (108 mld). Nieznacznie poniżej granicy 100 mld zł uplasowała się Łódź z wynikiem na poziomie 95 mld złotych.