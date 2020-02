Interpelację w sprawie realizacji rządowego programu "Mieszkanie+” złożył poseł Marek Sowa (KO).

Według stanu na 31.12.2019 r. wybudowano łącznie ok. 7,8 tys. lokali mieszkalnych w ramach części rynkowej i społecznej programu "Mieszkanie+" - poinformował wiceminister rozwoju.

Wyjaśnił, że działania prowadzone przez PFR Nieruchomości (PFRN) w części rynkowej programu przyczyniły się do oddania do użytkowania 867 mieszkań, w części społecznej programu w ramach instrumentu preferencyjnego finansowania zwrotnego wybudowano 2 tys. 750 mieszkań, natomiast w przypadku bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego wybudowano 4 tys. 182 lokale oraz 49 miejsc noclegowych.

Zgodnie z danymi MR, na koniec 2019 r. z budżetu państwa na realizację programu została przekazana kwota 516,37 mln zł, w tym: w 2016 r. – 136,9 mln zł, w 2017 r. – 169,47 mln zł, w 2018 r. – 210,0 mln zł.

W oparciu o szacunki inwestorów realizujących mieszkania w ramach programu „Mieszkanie+”, w 2020 roku planuje się oddać do użytkowania ponad 3,6 tys. mieszkań - poinformował wiceminister.

Jak dodał, PFRN realizujący rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, zakłada, że w 2020 roku uzyska pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji w Katowicach, Kępicach oraz Jarocinie – łącznie na 663 mieszkania.

"W ramach realizacji programu preferencyjnego finansowania zwrotnego, według danych szacunkowych BGK, zakłada się, że w 2020 r. do użytku zostanie oddanych 978 mieszkań. W przypadku bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, według danych wskazanych we wnioskach o dofinansowanie) zakłada się, że w 2020 r. do użytku zostanie oddanych około 2 tys. mieszkań" - poinformowano.

Według MR na koniec zeszłego roku w realizacji było łącznie ok. 9,7 tys. lokali mieszkalnych w ramach części rynkowej i społecznej programu „Mieszkanie+”. W zakresie pierwszego segmentu programu, w budowie było 1 tys. 907 mieszkań realizowanych przez PFRN, w przypadku wsparcia budowy mieszkań społecznych z udziałem środków budżetu państwa (drugi segment pakietu „Mieszkanie+”) w ramach instrumentu preferencyjnego finansowania zwrotnego w budowie pozostało 5 tys. 108 mieszkań. Ponadto, na koniec 2019 roku z podpisanych umów w ramach bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w budowie były 2 tys. 663 lokale mieszkalne i 53 miejsca noclegowe.

Wiceminister poinformował również, że inwestycje realizowane przez PFRN finansowane są z Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, bez zaangażowania środków budżetu państwa.

"Na realizację programu preferencyjnego finansowania zwrotnego w latach 2020-2025 z budżetu państwa planuje się przeznaczyć kwotę maksymalnie 712,2 mln zł na dopłaty do oprocentowania dla BGK warunkujące zachowanie preferencyjnych warunków finansowania. Natomiast w przypadku bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego budżet państwa przewiduje przeznaczyć kwotę maksymalnie 5,3 mld zł" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.