Reklama

Według analiz Home Management by Metrohouse, działu który specjalizuje się w zarządzaniu mieszkaniami na wynajem, statystycznie 1/3 kosztów wynajmu związana jest z obsługą nieruchomości – czynszem do wspólnoty/spółdzielni oraz rozliczeniem mediów. W miarę rozwoju rynku najmu obserwujemy istotne zmiany związane z przystosowaniem mieszkań dla potencjalnych najemców. Właściciele prześcigają się we wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą im na obniżenie standardowych kosztów. Coraz częściej obserwujemy istotny aspekt proekologiczny w najmowanych mieszkaniach. W zdecydowanej większości sprzęty AGD w tego typu lokalach są najnowszego typu, spełniające wymogi klasy energetycznej A lub wyższy (A+ i A++). Liczniki na każdym z mediów (woda, ogrzewanie, prąd) powodują, że najemcy świadomie korzystają z urządzeń i nie marnotrawią energii wpływającej na wzrost emisji lub zużycia wody.

- Zauważamy istotną przewagę starszych lokali nad nowymi w zakresie rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości. Pomimo wyższego funduszu remontowego, większość tych mieszkań nie posiada ochrony (co w zależności od wspólnoty może kosztować na lokal nawet kilkaset złotych), powierzchnie wspólne rozliczane są na większą liczbę lokali, a termomodernizacja istotnie wpłynęła na obniżenie kosztów ogrzewania - mówi Maciej Klukowski z Home Management by Metrohouse. Remonty substancji, m.in. wymiana okien i grzejników także powodują znaczne oszczędności. Wprowadzenie liczników na wodę również istotnie zmieniło sposób jej użytkowania. Już teraz praktycznie każda wanna w mieszkaniach ma funkcję prysznica, co znacznie ogranicza zużycie wody. Oświetlenie w lokalach dobierane jest pod kątem ekonomiczności, co powoduje wydłużenie czasu użytkowania żarówek i istotnie zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

Na podstawie własnego opracowania Home Management, w stosunku do standardowej rodziny posiadającej mieszkanie o podobnym metrażu, lokale przeznaczone na wynajem zużywają nawet do 30 proc. mniej mediów. Dzieje się tak w lokalach, gdzie umowa najmu wyszczególnia koszty związane z użytkowaniem różnych świadczeń (woda, energia elektryczna, ogrzewanie). Cykliczne przeglądy zużycia realizowane przez administrację lokali na wynajem powodują dodatkowo, że najemcy zdają sobie sprawę z kosztów użytkowania i są w stanie racjonalnie pożytkować zasoby. Wiedza taka przekazywana na etapie podpisania umowy najmu istotnie kształtuje świadomość proekologiczną.

Bez istotnego rozwoju mieszkań na wynajem i zwiększenia konkurencyjności w dalszym ciągu dominowałyby na rynku słabiej przygotowane lokale. Już teraz najemcy zwracają istotną uwagę na jakość energetyczną lokalu (standard okien, ogrzewanie, zainstalowane urządzenia). Dobre parametry w tych aspektach mogą wpłynąć na wybór wiarygodnego najemcy i ułatwiają proces najmu. Pod tym względem starsze lokale coraz lepiej konkurują z najnowszymi realizacjami deweloperów i mogą skutecznie walczyć o najemcę, co zgodnie z analizami Home Management by Metrohouse w połączeniu z optymalizacją podatkową poprawia rentowność inwestycji.