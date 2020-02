Projekt bazy kajakarskiej w Augustowie – jako jedyny z 19 realizacji z Polski – przeszedł do ścisłego finału konkursu Building of the Year 2020.

Budynek został zaprojektowany przez studio PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne. Rywalizuje z czterema innymi realizacjami w kategorii Architektura sportowa. Reklama Bryła, która budowlą nawiązuje do kształtu kajaka, została oddana do użytku w 2019 r. W środku znajdują się: hangar na kajaki i łodzie oraz zaplecze treningowe, szatnia, siłownia, sala klubowa i publiczna toaleta.