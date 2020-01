Nieco ponad 9400 zł za mkw. to aktualna średnia dla całego miasta. Przyglądając się dokładniej cenom mieszkań w poszczególnych dzielnicach łatwo dostrzec znaczne dysproporcje.

Reklama

Ceny mieszkań na Starym Mieście

I tak najwyższe stawki pozostają domeną Starego Miasta – centralnej dzielnicy Krakowa obejmującej Rynek i jego okolice. Za mieszkanie, z którego w kilka chwil można dojść na Planty, do Teatru Starego czy udać się na kawę do legendarnej kawiarni Rio, właściciele żądają dziś średnio 13400 zł/mkw. - to dwa razy więcej niż w leżących na południowych rubieżach miasta Swoszowicach.

Grzegórzki nieznacznie tańsze niż Stare Miasto

Nieco tańsze są mieszkania w sąsiadującej ze Starym Miastem od wschodu, również centralnie położonej dzielnicy – Grzegórzki. Ta niegdysiejsza wieś, na terenie której wznosił się strzegący Krakowa od wschodu Fort Mogilski (dziś niemal w całości zajęty przez Rondo Mogilskie), została przyłączona do miasta i stała się jego dzielnicą w 1910 roku. Od 1973 roku, kiedy ponownie poszerzano granice miasta, do 1990 r była częścią Śródmieścia. I poniekąd jest nim nadal bo dawny podział na 4 dzielnice, tj. Śródmieście, Podgórze, Krowodrzę i Nową Hutę wciąż funkcjonuje w świadomości mieszkańców Krakowa i jest powszechnie używany. A skoro mowa o Śródmieściu to i ceny muszą być "śródmiejskie”. Dlatego średnia stawka za mkw. używanego mieszkania na Grzegórzkach wynosi dziś 12500 zł.

Ceny mieszkań na Zwierzyńcu

Obok Starego Miasta i Grzegórzek do grona 5 najdroższych dzielnic Krakowa – ze stawkami przekraczającymi 10000 zł/mkw. – zalicza się jeszcze rozległy, ciągnący się do zachodnich granic miasta Zwierzyniec (11600 zł/mkw.), położone na południu, tuż za Wisłą Podgórze (10600 zł/mkw.) i zamknięta od północy ul. Opolską dzielnica Krowodrza (10200 zł/mkw.).

Najtańsze dzielnice Krakowa

Na drugim biegunie rankingu cenowego krakowskich dzielnic znajdują się te najbardziej oddalone od centrum. Piątkę najtańszych otwierają trzy dzielnice: Mistrzejowice, Bieżanów-Prokocim i Łagiewniki-Borek Fałęcki. We wszystkich trzech średnia stawka ofertowa za używane mieszkania wynosi 7900 zł/mkw.

Reklama

Mistrzejowice to jedna z najmniejszych dzielnic (559 ha) położona na północy Krakowa – miedzy al. Gen. T. Bora-Komorowskiego a Batowicami. W jej granicach znajdują się dwie duże enklawy zieleni będące miejscami wypoczynku mieszkańców - Park Tysiąclecia i Planty Mistrzejowickie, a także jedno z najnowocześniejszych centrów handlowych – Serenada.

Bieżanów-Prokocim to druga pod względem liczby mieszkańców dzielnica Krakowa. Położona w południowo-wschodniej części miasta składa się z czternastu osiedli, zamieszkiwanych przez blisko 63 tysiące osób. Dzięki luźnej, pamiętającej czasy PRL-u zabudowie dzielnica obfituje w tereny zielone. Jej atutem jest też bliskość autostrady i dworzec kolejowy, z którego dojazd do centrum miasta zajmuje zaledwie 10 minut.

Łagiewniki-Borek Fałęcki to z kolei jedna z najmniejszych powierzchniowo dzielnic – mierzy tylko 541,5 ha. Jeszcze przed II Wojną Światową były to dwie podmiejskie osady – Łagiewniki i Borek Fałęcki. W granice miasta zostały włączone w czasie okupacji - w 1941 roku. Najbardziej znany miejscem w dzielnicy jest odwiedzane przez rzesze pielgrzymów Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w którym spoczywa katolicka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka - Faustyna Kowalska.

Taniej niż w wymienionych trzech dzielnicach można kupić mieszkanie na Wzgórzach Krzesławickich – rozległej dzielnicy w północno-wschodniej części Krakowa. Średnia cena ofertowa za mkw. mieszkania wynosi tam 6900 zł/mkw. – 1000 zł mniej niż w sąsiednich Mistrzejowicach, 1100 zł mniej niż w Nowej Hucie i 1400 zł mniej niż w Bieńczycach.

Najtańszą dzielnicą w krakowskim rankingu cenowym są położone na południu miasta, w większej części już za nitką autostrady A2 – Swoszowice. W dzielnicy, która znana jest przede wszystkim ze znajdującego się w jej granicach uzdrowiska (jednego z najstarszych w Polsce), średnia cena ofertowa mieszkania wystawionego do sprzedaży na rynku wtórnym jest o ponad połowę niższa od średniej na Starym Mieście i wynosi 6600 zł.

Dzielnice w środku cenowej stawki

Pozostałe 8 z 18 dzielnic - Nowa Huta, Podgórze Duchackie, Bieńczyce, Prądnik Biały, Prądnik Czerwony, Czyżyny, Dębniki i Bronowice – to dzielnice zajmujące miejsca w „środku” cenowej tabeli. Średnie stawki, za jakie oferowane są mieszkania znajdujące się na ich terenie, wahają się od 8000 do 9800 zł.