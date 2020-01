Mieszkanie w Ursusie przy ul. Zagłoby otrzymała m.in. rodzina uchodźców z Kirgistanu. Pomogła im w tym Społeczna Agencja Najmu Habitat For Humanity (SAN HFH) oraz ursuski ośrodek pomocy społecznej. Próg swojego nowego mieszkania przekroczyła również w środę matka samotnie wychowująca nastoletnie dziecko.

Reklama

Moim priorytetem, ale również priorytetem radnych Koalicji Obywatelskiej, jest zwiększanie zasobu komunalnego i przede wszystkim dbanie o to, aby warszawiacy mieli dostęp do tańszych mieszkań – powiedział Trzaskowski.

W budynku przy ul. Zagłoby na lokatorów czekają mieszkania o powierzchni od 29,7 m kw. do ok. 67,5 m kw. Jest to 30 lokali jednopokojowych, 42 dwupokojowych i 12 trzypokojowych, w tym 9 przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są one gotowe do zamieszkania. W bloku znajduje się podziemny parking, windy oraz wózkownia w każdej klatce schodowej. Koszt inwestycji to 22,5 mln zł.

Czynsz w budynku komunalnym wynosi 8 zł za m kw. Miejsce garażowe 200 zł.

Prezydent Warszawy zapowiedział, że już wkrótce zostaną oddane do użytku kolejne mieszkania komunalne. Tym razem po prawej stronie Wisły: na Targówku, Pradze i w Wawrze.

Ratusz poinformował, że obecnie trwają lub przygotowywane są inwestycje, w ramach, których do użytku zostanie oddanych ok. 1700 takich mieszkań. Miasto przeznaczy na ten cel blisko 380 mln zł. Istniejący zasób komunalny jest modernizowany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy na prace modernizacyjne w 68 komunalnych budynkach mieszkalnych z ponad 1100 lokalami zabezpieczono aż 156,7 mln zł.

W 2019 r. zakończono modernizację 2 budynków z 76 lokalami a obecnie trwają prace w 30 budynkach z ponad 500 lokalami.