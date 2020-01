W połowie lutego, przed 100 dniami rządu, przedstawimy konkrety zmian w programie Mieszkanie Plus, a do marca - szczegóły pakietu proinwestycyjnego - zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz we wtorek na antenie radiowej Trójki.

Emilewicz była pytana o zapowiadany reset programu mieszkalnictwa. Jak powiedziała, prace nad nim dobiegają końca, a ich efekty zostaną zaprezentowane przed upływem 100 dni rządu, czyli przed 17-18 lutego. Według niej, wówczas zostaną przedstawione wyliczenia, ile mieszkań w ramach programu zbudują Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w tym, jak mówiła "prywatne TBS-y", a ile deweloperzy i Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, a także warunki inwestycyjne dla tych podmiotów. Reklama Szefowa resortu rozwoju mówiła także o przygotowywanym w ministerstwie pakiecie proinwestycyjnym. Opisywała, iż zawiera on m.in. propozycję ulgi podatkowej na automatyzację i robotyzację, która pozwoli odliczać od podatku wydatki na te cele w korzystnej proporcji. Powiedziała, że trwają ustalenia z Ministerstwem Finansów, czy będzie to "dwa złote do złotego, czy trochę więcej". Minister opisywała także propozycję półrocznego "urlopu dla start-upów". Jak powiedziała, takie rozwiązanie funkcjonuje w krajach skandynawskich, gdzie działa jak urlop macierzyński, więc nie obciąża pracodawcy bezpośrednimi kosztami finansowymi. Zapewniła, że propozycje MR będą konsultowane z pracodawcami. Dodała, iż rozważane jest także wprowadzenie "tzw. estońskiego CIT-u, czyli pojawienia się obowiązku podatkowego dopiero w momencie wypłaty dywidendy". Jak zapowiedziała, do marca resort chciałby przygotować założenia legislacyjne pakietu i poddać je konsultacjom. Wiemy, że ten rok będzie rokiem lekkiego spowolnienia gospodarczego, i naszym celem jest utrzymanie szybkiego tempa wzrostu, jakie Polska ma od czterech lat - powiedziała minister.