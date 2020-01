Gazeta podaje, że osoby, które do końca marca nie zdążą z wykupem, będą musiały zapłacić opłatę przekształceniową.

"1 stycznia 2019 r. zniknęło użytkowanie wieczyste i z mocy prawa 2,5 mln Polaków stało się właścicielami gruntów. Ale tylko w teorii. Do tego potrzebne jest jeszcze zaświadczenie. Urzędy gmin miały rok, by je wydać, ale nie wyrobiły się. Zaległości są ogromne, w samej Warszawie zostało do wydania jeszcze ćwierć miliona decyzji - czyli ok. 55 proc." - informuje "Fakt".

Dodaje, że w stolicy urzędnicy potrzebują na to ok. pół roku. Podobnie jest w Gdańsku i Wrocławiu.