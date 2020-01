Będzie "reset" Mieszkania Plus w styczniu (...). Przedstawimy zakres prac, aktywności legislacyjnej, który chcemy, aby przyspieszył projekty budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Ale także pokażemy, które podmioty chcielibyśmy włączyć w szerszym stopniu do realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia - powiedziała w poniedziałek podczas konferencji w Sejmie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Wkrótce, jak powiedziała szefowa MR, resort zaprezentuje raport dot. rynku mieszkalnictwa w Polsce.

Zaznaczyła, że dotychczasowy program Mieszkanie plus "nie był niewypałem". Problem związany z rynkiem mieszkaniowym w Polsce realnie istnieje - przyznała. Podkreśliła, że jeżeli "pulę poszukujących mieszkań określilibyśmy jako 100 proc. to ok. 40 proc. to jest ta populacja, do której skierowany jest program" - oceniła.

Emilewicz mówiła, że "wiele zmian legislacyjnych, ułatwiających proces legislacji, zostało przeprowadzonych lub właśnie toczy się w Sejmie". Przypomniała, że nowelizacja prawa budowlanego zakłada "szereg ułatwień w procesie inwestycyjnym, który sprawi, że realizacja projektów mieszkaniowych będzie szybsza".

W grudniu minister mówiła PAP, że prowadzi rozmowy ze stowarzyszeniami skupiającymi deweloperów w Polsce, po których oczekuje się, że staną się jednym z filarów realizacji tego programu. Są takie rozwiązania na świecie, w których deweloperzy na transparentnych zasadach, mając np. dostęp do dobrych gruntów, udostępniają na konkretnych zasadach część mieszkań do programów społecznych budownictwa mieszkaniowego. Nad takimi rozwiązaniami w tej chwili pracujemy - tłumaczyła.

W grudniu 2019 r. rząd przyjął pakiet zmian w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Mają one ułatwić i przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji oraz sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się np. "konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar".