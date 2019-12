Jak ujawnia, "osoby odpowiedzialne za jego rozliczenia z urzędem skarbowym miały nie płacić podatków. Efekt? Dług, którego artysta nie jest w stanie spłacić z oszczędności". Mowa była początkowo o ok. 400 tys. zł. – To trwa do dziś. Przez te lata narosły procenty, odsetki i mam do zapłaty ponad milion złotych – mówi dziś Don Vasyl.

W tej sytuacji postanowił sprzedaż posiadłość w Ciechocinku. Ta składa się z dwóch domów, które znajdują się na dwóch działkach budowlanych. Łączna powierzchnia działek wynosi 3800 mkw.

"Pierwszy dom ma dwie kondygnacje o łącznej powierzchni 750 mkw. 12 pokoi, dwie kuchnie, dwie łazienki, duży salon z kominkiem i garaż. W domu jest pełno pamiątek i nietuzinkowych mebli. Te jednak na razie nie idą na sprzedaż. Do nieruchomości należy też drugi dom o powierzchni 300 mkw. I jest w stanie surowym zamkniętym. Ma doprowadzone media. Przed dwoma obiektami znajduje się duży parking", opisuje "Super Express".

Cena to 850 tys. zł.