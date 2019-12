Soszyński poinformował, że wydano ponad 172 tys. zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na ponad 448 tys. użytkowników wieczystych.

Przypomniał, że mieszkańcy stolicy, którzy się zdecydowali zapłacić za przekształcenie jednorazowo otrzymają 98- i 99-procentową bonifikatę. Muszą jednak – w przypadku, kiedy dostali zaświadczenie przed końcem listopada – zgłosić w urzędzie dzielnicy taki zamiar do końca stycznia przyszłego roku. Tymczasem, według szacunków urzędu miasta, uczyniła to zaledwie połowa osób, które otrzymały zaświadczenia.

Wiceprezydent podkreślił, że aby dopełnić formalności wymagane prawem, użytkownicy z zaświadczeniami są zobowiązani do wniesienia opłaty jednorazowej do końca lutego 2020 r. W związku z tym, że w 2019 roku użytkownicy wieczyści byli zobowiązani do uiszczenia rocznej opłaty za użytkowanie i większość się z tego wywiązała, to teraz otrzymają zwrot części wpłaty.

Średnia roczna opłata za użytkowanie wieczyste w Warszawie wynosi ok. 500 zł. Natomiast średnia opłata z bonifikatą za przekształcenie to ok. 200 zł. Tym samym każdy użytkownik, który otrzymał zaświadczenie przed końcem listopada i zgłosi się, aby wnieść opłatę do 29 lutego otrzyma (średnio) zwrot w wysokości ok. 300 zł. Osoby, które na początku tego roku nie zapłaciły za użytkowanie będą musiały wnieść całość opłaty z bonifikatą (średnio w wysokości 500 zł). Soszyński zapewnił, że w kasie miejskiej są pieniądze na zwrot nadpłat. Coroczne wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wynosiły od 200 do 250 mln zł.

Wiceprezydent wyjaśnił, że mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie mogą sprawdzić na stronie: warszawa19115.pl/przeksztalcenia, czy ich nieruchomość została przekształcona. Choć wyszukiwarka już działa, to jednak nie zawiera pełnych danych. Według deklaracji Soszyńskiego wszystkie informacje na temat przekształconych nieruchomości mają się w niej znaleźć najpóźniej do końca grudnia.

Robert Soszyński podkreślił, że osoby, które dostaną zaświadczenia w przyszłym roku nie znajda się w gorszej sytuacji od tych, którzy otrzymają je do końca grudnia 2019 roku. Będą mogły skorzystać z bonifikaty, a ponadto nie będą płaciły za użytkowanie wieczyste nieruchomości za 2020 rok.

Przekształcenie nieruchomości nastąpiło z mocy prawa 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z ustawą dotychczasowi użytkownicy wieczyści, a obecnie nowi właściciel gruntu przez 20 lat będą musieli płacić dotychczasowemu właścicielowi, czyli najczęściej miastu, opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Warszawiacy, którzy chcieliby zapłacić za przekształcenie jednorazowo otrzymają 98- i 99-procentową bonifikatę. Po dopełnieniu tych formalności muszą na koniec złożyć wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej zapisu o wieczystym użytkowaniu.