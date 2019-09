Celem jest to, by za 10 lat mieć średni poziom europejski pod względem liczby mieszkań - wskazał w piątek w radiu RMF FM szef MIiR, pytany o liczbę mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus.

Kwieciński wyjaśnił, że budowa mieszkania w Polsce trwa od czterech do sześciu lat. Dwa lata to jest, mniej więcej, okres szukania gruntu, przygotowywania projektu, uzyskiwania zezwoleń, wyboru wykonawcy. Potem sama budowa to są jakieś dwa-cztery lata - wyjaśnił.

Zobowiązałem się, że na koniec tego roku będzie 100 tys. mieszkań w budowie (...). I tak będzie - podkreślił. Dodał: Mamy przygotowane dziesiątki inwestycji w całym kraju.

Szef MIiR zaznaczył, że największy polski developer buduje rocznie ok. 3-3,5 tys. mieszkań. Nasz narodowy developer ma w przygotowaniu inwestycje, które dadzą Polakom 120 tys. mieszkań - mówił. Wskazał, że "na tyle mamy przygotowane teraz grunty".

Kwieciński przyznał, że budowa tych mieszkań, "czyli cały proces inwestycyjny jest na różnym etapie". Pierwsze mieszkania są oddawane, część mieszkań ma już zapewnione pełne finansowanie, one są projektowane - to ok. 20 tys. Na kolejne 20 tys. już mamy decyzje inwestycyjne - wyliczył.