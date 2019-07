W poniedziałek słupek rtęci w wielu miastach Polski ma znów przekroczyć 30 st. C. Rekordowe temperatury w tym roku zanotowano 26 czerwca, kiedy to w niektórych miastach temperatura dochodziła do 40 st. C. Najskuteczniejszym sposobem, aby przetrwać upały w domu jest montaż klimatyzacji, choć warto o tym pomyśleć z wyprzedzeniem, aby wybrać odpowiedni sprzęt i system chłodzenia i zainstalować go w domu.

Najpopularniejsze rozwiązanie

Najczęściej wybierane są klimatyzatory przenośne. Zaletą tych urządzeń jest bowiem najniższa cena - w supermarketach budowlanych w promocji można je już kupić za niecały 1000 zł. Kolejny atut przenośnych klimatyzatorów to prosty montaż, a właściwie jego brak. Po zakupie wystarczy urządzenie podłączyć do gniazdka elektrycznego. Na obudowie klimatyzatora znajduje się panel sterowniczy, co ułatwia jego obsługę. Poza tym wiele modeli ma zamontowane fabrycznie kółka, więc bez kłopotu przestawimy je do innego pomieszczenia.

Niestety skuteczność chłodzenia klimatyzatorami przenośnymi nie jest wysoka. Odebrane przez urządzenie ciepło trzeba odprowadzić na zewnątrz przewodem elastycznym przez uchylone okno lub drzwi balkonowe, przez które w tym czasie napływa gorące powietrze z zewnątrz. Poza tym niektóre modele pracują dość głośno - ostrzegają eksperci serwisu domiporta.pl.

Urządzenia polecane przez fachowców

Dużo bardziej skuteczne są klimatyzatory stacjonarne typu split, składające się z dwóch części (nazywanych jednostkami). Pierwszą z nich umieszcza się w pomieszczeniu, które będzie klimatyzowane. Drugą montuje się na zewnątrz mieszkania. Obie części połączone są rurami, którymi płynie tzw. czynnik chłodniczy.

Do wyboru są różne jednostki wewnętrzne – ścienne, przypodłogowo-sufitowe, kasetonowe oraz kanałowe. W naszych domach najczęściej spotyka się modele ścienne, gdyż są nieduże, mają atrakcyjny wygląd i są tańsze niż pozostałe jednostki.

Niestety takie urządzenie może obsługiwać tylko jedno pomieszczenie. Jeśli chcemy schładzać co najmniej dwa pokoje lub całe mieszkanie najlepiej zamontować system multisplit. Wówczas do jednej jednostki zewnętrznej możemy podłączyć kilka wewnętrznych. Pracą jednostek wewnętrznych można sterować za pomocą zdalnego pilota, ale też smartfona oraz tabletu.

Warto też wiedzieć o tym, że klimatyzatory, dzięki zamontowanym w nich filtrom, oczyszczają powietrze z pyłów, alergenów i wirusów. Niektóre są w stanie usunąć także zanieczyszczenia spowodowane smogiem - podpowiadają eksperci serwisu domiporta.pl. Poza tym, większość urządzeń może jesienią i wiosną wykorzystać do dogrzewania pomieszczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Koszty zakupu i działania klimatyzacji

Na zlecenie serwisu domiporta.pl jedna z krakowskich firm wykonawczych określiła orientacyjne koszty zakupu, montażu i eksploatacji klimatyzacji. Pod uwagę wzięto mieszkanie ok. 60 m2 składające się z salonu połączonego z kuchnią oraz dwóch sypialni.

● koszty zakupu i montażu

Gabriela Dawid-Bała, kierownik projektu w firmie CentroClima wyjaśnia, że koszt montażu zależy od wielu czynników, m.in. od długości instalacji i możliwości poprowadzenia tras czy instalacja zostanie ukryta w korytach czy bruzdach ściennych, a także jak będą odprowadzane skropliny (przez specjalną pompkę czy grawitacyjnie). Za prosty i podstawowy montaż instalacji, orientacyjnie zapłacimy około 1500 PLN od jednej jednostki wewnętrznej. Kwota ta zazwyczaj uwzględnia również wizję lokalną, a także doradztwo i projekt klimatyzacji. Natomiast ceny urządzeń zależą od wybranego modelu, marki producenta, a także dodatkowych funkcjonalności (np. możliwości zdalnego zarządzania funkcjami urządzenia, automatycznego oczyszczania filtrów). Droższe też będą modele mające niebanalny design. Ceny jednostek wewnętrznych zaczynają się już od 1000 zł. Natomiast na agregat zewnętrzny musimy przeznaczyć od 1500 PLN, w zależności od mocy urządzenia.

W naszym przykładowym mieszkaniu o powierzchni około 60 m2 planując instalację klimatyzacji w wersji multisplit (czyli całego lokalu), musimy liczyć się z wydatkiem od 8 tys. zł (urządzenia, materiały, robocizna).

● koszty eksploatacji

Wiele osób obawia się założenia klimatyzacji właśnie ze względu na wzrost rachunków z prąd. Na każdym klimatyzatorze, zgodnie z przepisami, znajduje się etykieta klasy efektywności energetycznej (podobnie jak np. na lodówkach). Klasa określona jest w skali od A+++, co oznacza najniższe zużycie prądu, do D – najwyższe.

Aby oszacować koszty, Gabriela Dawid-Bała, kierownik projektu w firmie CentroClima, przyjęła, że średnio w ciągu dnia będziemy schładzali pomieszczenia przez około 5 godzin. Przy cenie prądu w wysokości 0,55 PLN/kWh orientacyjny miesięczny koszt klimatyzacji naszego przykładowego mieszkania wyniesie od 100 do 150 PLN.

Pamiętajmy jednak, że o kosztach decyduje nie tylko klasa energooszczędności urządzeń, ale także nasze użytkowanie. Nie należy obniżać temperatury w pomieszczeniach, jeśli są w nich uchylone okna, a także ustawiać zbyt niskiej temperatury. Warto też programować pracę urządzeń – można to robić w cyklach dobowych i tygodniowych – pozwoli nam to bowiem obniżyć wydatki związane z eksploatacją klimatyzacji.