Wyspę można kupić za ponad 1,1 mln euro, czyli równowartość willi w Toskanii lub apartamentu na Manhattanie. Teraz jej cenę obniżono, bo chętnych brakowało.

- Początkowo cena wynosiła 3,5 miliona euro, ale biorąc pod uwagę to, że nie pojawił się żaden kupiec, obniżyliśmy ją do elastycznego przedziału od 1 do 3 milionów euro – powiedział w rozmowie z CNN Travel agent nieruchomości Riccardo Romolini. - Oferta kupna wyspy za kwotę około 2 milionów euro byłaby dla nas bardzo interesująca.

Sprzedającym jest arystokratyczna rodzina - mówi wprost, że ma problemy finansowe z utrzymaniem nieruchomości.

- Ta wyspa od zawsze była skarbem naszej rodziny, ale nie ma sensu usilnie trzymać się czegoś, z czego już nie korzystamy - mówi hrabina Paola Pilo Bacci, to jej rodzina jest właścicielem wyspy od XVII w. - Kupiec mógłby tchnąć nowe życie w wyspę i odbudować majestatyczną wieżę, której potrzebna jest renowacja.

Historia wyspy jest bardzo ciekawa - była ona już zamieszkała w czasach starożytnej Grecji i Rzymu ("dowodem są zachowane kamienie i relikty oraz ruiny powstałej w tamtym okresie wieży"). "Stanowiła ona część fortyfikacji obronnej, która miała chronić wybrzeża Sycylii przed atakami saraceńskich piratów. Podczas II wojny światowej forteca została zbombardowana przez amerykańską marynarkę, a później wykorzystana przez nich jako placówka wojskowa do patrolowania okolicy, opisuje też CNN Travel.