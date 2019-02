Jak podała w komunikacie Prokuratura Krajowa, zatrzymanie B. ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w reprywatyzacji nieruchomości warszawskich o adresach: Mokotowska 40, Emilii Plater 15, Mokotowska 63.

Mirosław B. we wtorek ma być przewieziony do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Tu zostaną mu uzupełnione dotychczasowe zarzuty – podała PK. Zarzuty mają dotyczyć dwóch czynów o charakterze korupcyjnym i jednego o charakterze urzędniczym.