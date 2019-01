- Lewe dochody wojewody? - pyta bydgoski poseł Paweł Olszewski z PO w ramach interwencji poselskiej. Chce wiedzieć, czy to prawda, że "kujawsko-pomorski wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wynajmuje swoje mieszkanie, nie odprowadzając podatku", opisuje Gazeta.pl.

"7 stycznia br. otrzymałem list od mieszkańca Kruszwicy, w którym informuje On, że Wojewoda Bogdanowicz od wielu lat wynajmuje posiadane przez siebie własnościowe mieszkanie i nie zgłosił tego faktu w Urzędzie Skarbowym, a co za tym idzie, nie odprowadza należnego podatku" – pisze parlamentarzysta. I dodaje: "W mojej ocenie, ewentualne potwierdzenie powyższych faktów powinno być równoznaczne z usunięciem Pana Bogdanowicza ze stanowiska. W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o natychmiastowe wyjaśnienie sprawy i informację o dokonanych ustaleniach w ustawowym terminie 14 dni".

Polityk PiS w odpowiedzi publikuje screeny dowodów wpłat.

"Mieszkanie, o którym Pan wspomina, wynajmuję legalnie. Odprowadzam podatek w formie zryczałtowanej" – podkreśla przy tym. I zapowiada: "Niezwłocznie przekażę stosowne dokumenty premierowi Mateuszowi Morawieckiemu".