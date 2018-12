- Szacujemy, że inwestycje w nieruchomości komercyjne w 2018 roku przekroczą rekordową wartość ponad 6,3 mld euro - najwyższą w historii rynku inwestycyjnego w Polsce. Co więcej, sektor biurowy dogonił dotychczasowego lidera - sektor handlowy, w każdym z nich spodziewamy się finalizacji transakcji za ponad 2,4 mld euro. To o 200 mln euro więcej niż w rekordowym dla biur 2006 roku i dokładnie tyle samo, ile 12 lat temu kupiono na rynku handlowym. Mocne rezultaty prognozujemy też w segmencie nieruchomości magazynowych, z transakcjami kupna/sprzedaży na poziomie ponad 1,3 mld euro. To potwierdza, że międzynarodowy kapitał jest zainteresowany różnorodną klasą aktywów zlokalizowanych w Polsce, co umacnia pozycję polskiego rynku inwestycyjnego - mówi Agata Sekuła, dyrektor działu rynków kapitałowych nieruchomości handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL

Spodziewana wartość tegorocznych transakcji inwestycyjnych w segmencie hotelowym to ok. 70 mln euro.

Największą transakcją w sektorze nieruchomości handlowych w tym roku była sprzedaż przez ARES/AXA/Apollo Rida portfela 28 nieruchomości handlowych za łączną kwotę około miliarda euro na rzecz Chariot Top Group. W sektorze nieruchomości biurowych HB Reavis sprzedał Gdański Business Center II do EPF za ponad 200 milionów euro. W obydwu tych transakcjach pośredniczyła firma JLL.

Z kolei największą transakcją magazynową zrealizowaną w 2018 był zakup przez Mapletree Investments portfolio Prologis za ok. 260 mln euro.