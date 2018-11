Muzeum "Pamięć i Tożsamość" działa już formalnie jako instytucja kultury, ale teraz szuka firmy, która zajęłaby się projektem i budową gmachu. Ten – zgodnie z założeniami – miałby kosztować 87 mln zł.

Sęk w tym, że jedyna firma, która zgłosiła się do przetargu – spółka Rafako z Raciborza – zakres prac wyceniła na 144,7 mln zł.

"Co to oznacza? Albo placówka znajdzie skądś dodatkowe pieniądze i zwiększy budżet, albo będzie musiała unieważnić przetargi i rozpisać go na nowo. Takie rozwiązanie mogłoby opóźnić otwarcie muzeum, planowane na 2020 r.", informuje "Gazeta Wyborcza".