Solidny, piętrowy i murowany dom powstaje w miejscu małej drewnianej chatki. Ma być gotowy, jak podaje informator "Super Expressu" w połowie roku. Dokładnie na 26 lipca, czyli imieniny Anny Komorowskiej.

- To będzie najpewniej piękna willa i łaźnia - mówili wcześniej jedni mieszkańcy wsi, podczas gdy inni: - Najwidoczniej uznali, że czas na postawienie czegoś nowego, bo to, co było do tej pory, kiepsko się już trzymało.

Sołtys Budy Ruskiej Bolesław Jurkun i przyjaciel Bronisława Komorowskiego doprecyzował kilka miesięcy temu: - To nie będzie raczej pałac, ale coś większego niż było do tej pory. Nie możemy się doczekać. Dobrze, że ktoś znajomy i popularny będzie w Budzie Ruskiej.

"Przypomnijmy, że to tu odbywały się słynne przyjęcia Komorowskich. Od lat była prezydencka para zapraszała tu znajomych, m.in. na imieniny byłej pierwszej damy Anny Komorowskiej".