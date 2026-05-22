Kupujesz mieszkanie? Musisz skorzystać z nowej funkcji w aplikacji mObywatel

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
22 maja 2026, 10:32
Zakup nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji finansowych, wymagająca dokładnej weryfikacji dokumentów. Z pomocą przychodzi nowa usługa "Księgi wieczyste" w aplikacji mObywatel, udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji wiosną 2026 roku. Dzięki niej sprawdzisz numer księgi wieczystej, zamówisz wymagane odpisy i zweryfikujesz autentyczność dokumentów przedstawionych przez sprzedającego.

Wielu kupujących skupia się wyłącznie na cenie, metrażu lub lokalizacji nieruchomości. To błąd, który może prowadzić do poważnych problemów prawnych. Księga wieczysta to najważniejszy dokument, który określa stan prawny mieszkania, domu czy działki. Zawiera informacje o własności, obciążeniach (np. hipotekach) oraz roszczeniach osób trzecich. Dzięki cyfryzacji w mObywatelu, dostęp do tych danych stał się szybki, darmowy i bezpieczny.

Księgi wieczyste w mObywatelu

Aplikacja rozwiązuje dwa główne problemy: brak numeru księgi oraz trudności z szybkim uzyskaniem dokumentów urzędowych. Jeśli nie pamiętasz numeru swojej księgi wieczystej, znajdziesz go w zakładce "Twoje księgi" w usłudze Księgi wieczyste. Masz go zawsze przy sobie, bez konieczności spisywania go na kartkach. Możesz poprosić sprzedającego o udostępnienie dokumentu z aplikacji. Sprzedający generuje kod QR, który skanujesz w telefonie, by pobrać kopię dokumentu. Dzięki temu sprawdzisz go w spokoju w dowolnym momencie.

Jakie dokumenty zamówisz w aplikacji?

Usługa pozwala na zamawianie i opłacanie dokumentów bezpośrednio w telefonie. W kilka minut uzyskasz:

  • Odpis zupełny lub zwykły.
  • Wyciąg z wybranego działu księgi.
  • Zaświadczenie o zamknięciu księgi.

Dokumenty pochodzą bezpośrednio z rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości, co gwarantuje ich pełną wiarygodność.

Aplikacja mObywatel pozwala na natychmiastową weryfikację autentyczności dokumentów. Wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać kod widoczny na dokumencie, aby potwierdzić, że jest on aktualny. To narzędzie, które chroni przed oszustwami podczas kupna, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości.

Rozbudowa ekosystemu mObywatel jest realizowana w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Źródło Ministerstwo Cyfryzacji
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
