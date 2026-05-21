Rynek już oszalał? Ponad ćwierć miliona euro za miejsce w garażu

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
wczoraj, 12:36
Choć trudno w to uwierzyć, to miejsce parkingowe w Rzymie może kosztować nawet 260 tysięcy euro. Taką ofertę parkingu w garażu podziemnym w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona, właśnie wystawiono na sprzedaż. Za taką kwotę można kupić dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach miasta.

260 tys. euro za 13 metrów kwadratowych

Stołeczne media przytoczyły ogłoszenie, jakie opublikowała jedna z agencji nieruchomości: „Do sprzedaży miejsce postojowe w garażu, znajdującym się w podziemiach eleganckiego budynku”. Cena za 13 metrów kwadratowych miejsca parkingowego to 260 tysięcy euro, czyli 20 tys. euro za metr.

To tyle, ile kosztuje metr kwadratowy apartamentu w prestiżowej okolicy lub nawet kilka razy więcej niż w innych, dalej położonych dzielnic Wiecznego Miasta.

Brak wolnych miejsc w garażach winduje ceny do rekordowych poziomów

Portal Roma Today odnotował, że w stolicy Włoch brak miejsc w garażach i na parkingach sprawia, że ceny stale rosną bijąc rekordy.

Jak zauważył portal miejsce w garażu w historycznym centrum stało się absolutnym luksusem.

Ale jak wynika ze statystyk z lutego tego roku, także w innych dzielnicach w ciągu mniej niż dwóch lat odnotowano wzrost cen o 10 tysięcy euro za garaż; z kilku do kilkunastu tysięcy euro.

Władze Rzymu będą budować miejsca parkingowe

Władze Rzymu ogłosiły, że do przyszłego roku zbudują nowe parkingi i utworzą 10 tysięcy miejsc postojowych.

Na razie - jak podkreślono - trudno przewidzieć, czy te nowe inwestycje uspokoją sytuację na rynku.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

