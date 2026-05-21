Budujesz płot? Od września 2026 roku wejdą w życie nowe, surowsze przepisy

Marta Borysiuk
wczoraj, 13:25
Ostre elementy na ogrodzeniach będą dozwolone dopiero od wysokości 2,2 m.
Nowe warunki techniczne dla ogrodzeń. Od września 2026 r. koniec z ostrymi zabezpieczeniami poniżej 2,2 m wysokości.
Od września 2026 r. mogą zmienić się zasady dotyczące ogrodzeń na prywatnych posesjach. Projekt nowych przepisów przewiduje m.in. ostrzejsze regulacje dotyczące drutu kolczastego, ostrych elementów i zabezpieczeń montowanych przy płotach. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo, ale w praktyce mogą oznaczać nowe obowiązki dla właścicieli domów planujących budowę, przebudowę lub modernizację posesji.

Projekt nowych przepisów dotyczących ogrodzeń jest obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z założeniami rozporządzenie ma wejść w życie 20 września 2026 r. Jeśli przepisy zostaną przyjęte w obecnym kształcie, zmienią się m.in. zasady montowania ostrych elementów na ogrodzeniach oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa bram i furtek.

Ostrych zabezpieczeń nie będzie można montować tak nisko jak dziś

Nowe przepisy zmieniają zasady dotyczące niebezpiecznych elementów na ogrodzeniach. Obejmują m.in.: drut kolczasty, ostro zakończone kolce, tłuczone szkło, inne elementy, które mogą powodować skaleczenia.

Obecnie takich zabezpieczeń nie można montować poniżej wysokości 1,8 m od poziomu terenu. Po zmianach granica ma zostać podniesiona do 2,2 m. Oznacza to, że ostre elementy nadal będą dopuszczalne, ale wyłącznie wyżej niż obecnie.

Projektodawcy tłumaczą zmianę względami bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o ograniczenie ryzyka przypadkowych zranień pieszych, dzieci czy zwierząt. W uzasadnieniu projektu wskazano również przypadki obrażeń większych zwierząt próbujących przeskakiwać przez ogrodzenia oraz ryzyko urazów osób poruszających się np. hulajnogami lub rowerami w pobliżu posesji.

Wyjątki od nowych zasad mają dotyczyć wyłącznie obiektów objętych szczególnym reżimem bezpieczeństwa, takich jak zakłady karne czy areszty śledcze.

Bramy i furtki nadal bez zmian. Nie mogą otwierać się na chodnik

Nowe przepisy w większości utrzymują obecne zasady dotyczące bram i furtek. Nadal nie będzie można projektować ich w sposób powodujący otwieranie na zewnątrz działki, np. w kierunku chodnika, ulicy albo ścieżki rowerowej.

Celem tych regulacji jest ograniczenie sytuacji, w których otwierające się skrzydło bramy lub furtki utrudnia ruch pieszych albo stwarza zagrożenie dla osób poruszających się w pobliżu posesji.

Bez zmian pozostaną również minimalne wymiary:

  • szerokość bramy wjazdowej musi wynosić co najmniej 2,4 m,
  • szerokość furtki nie może być mniejsza niż 0,9 m.

Projekt doprecyzowuje jednocześnie przepisy dotyczące dostępności. Furtki przy budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego (np. akademiki, domy opieki) mają nadal zapewniać swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnościami i innym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Co realnie zmieni się od września 2026 r.?

Największą praktyczną zmianą będzie podniesienie wysokości, poniżej której nie wolno stosować ostrych zabezpieczeń na ogrodzeniach z 1,8 m do 2,2 m. Pozostałe zasady w dużej mierze pozostaną takie same. Nadal:

  • bramy i furtki nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki,
  • minimalna szerokość bramy wyniesie 2,4 m,
  • minimalna szerokość furtki pozostanie na poziomie 0,9 m.
Czy można palić gałęzie na własnej posesji 2026? Kiedy można palić gałęzie na działce?

Czy właściciele będą musieli wymieniać stare ogrodzenia?

Nowe przepisy nie będą działały automatycznie wstecz. Oznacza to, że właściciele istniejących ogrodzeń nie będą musieli od razu przebudowywać płotów ani usuwać obecnych zabezpieczeń. Obowiązek dostosowania do nowych wymagań pojawi się dopiero w określonych sytuacjach, m.in. przy:

  • rozbudowie budynku,
  • nadbudowie,
  • przebudowie,
  • zmianie sposobu użytkowania obiektu.

W takich przypadkach część objęta pracami będzie musiała spełniać aktualne wymagania techniczne, również w zakresie ogrodzeń.

Podstawa prawa

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - projekt nr z wykazu 68

