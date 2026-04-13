Najem mieszkań: więcej ofert, ale co z czynszami?

Około 48,5 tys. ofert mieszkań do wynajęcia trafiło w marcu br. na rynek, a ubyło blisko 46,5 tys. - wynika z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar. Czynsze w większości metropolii utrzymały się na poziomach z lutego lub nieco spadły.

Z opublikowanego w poniedziałek raportu portalu GetHome wynika, że liczba mieszkań wprowadzonych na rynek najmu wzrosła o 13 proc. wobec tej z lutego, a liczba wycofanych lub wynajętych mieszkań zwiększyła się o 21 proc. miesiąc do miesiąca. „W efekcie na koniec marca w serwisach ogłoszeniowych dostępnych było łącznie około 83,5 tys. unikalnych ofert najmu. To o 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale jednocześnie o 4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy liczba dostępnych mieszkań przekraczała 87 tys.” - poinformowali autorzy raportu.

Baza mieszkań na wynajem w dużych miastach

Wskazali, że miesięczny wzrost podaży mieszkań na wynajem był widoczny niemal we wszystkich największych miastach. W Warszawie liczba unikalnych ofert wynajmu zwiększyła się z ok. 15,3 tys. w lutym do 15,7 tys. w marcu, czyli o 3 proc., choć nadal było ich o 19 proc. mniej niż rok wcześniej. W Krakowie oferta wzrosła w ciągu miesiąca z 7,2 tys. do 7,4 tys. ogłoszeń, czyli również o ok. 3 proc., ale w ujęciu rocznym była niższa o 11 proc.

„Na tle pozostałych metropolii wyraźnie wyróżniał się Gdańsk. W marcu dostępnych było tam ok. 3,6 tys. ofert, czyli o 8 proc. mniej niż w lutym. Jednocześnie było to jedyne duże miasto, w którym wybór mieszkań na wynajem był większy niż przed rokiem – o 6 proc.” - zauważyli eksperci.

Czynsze stabilne

Ocenili jednocześnie, że zmiany po stronie podaży i popytu nie przełożyły się na wzrost mediany czynszów w największych miastach, a w większości przypadków utrzymała się ona na poziomie z lutego lub była niższa niż rok temu. Przykładowo w stolicy typowy czynsz wynosił ok. 4,2 tys. zł i był taki sam jak miesiąc wcześniej oraz o 2 proc. niższy niż przed rokiem. W Krakowie mediana utrzymała się na poziomie 3 tys. zł, co oznacza stabilizację miesiąc do miesiąca, ale spadek o 3 proc. w ujęciu rocznym.

Natomiast we Wrocławiu mediana czynszu wyniosła 2,8 tys. zł – bez zmian względem lutego i o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. W Gdańsku mediana pozostała na poziomie 3 tys. zł, nie zmieniając się ani w ujęciu miesięcznym, ani rocznym, a w Poznaniu spadła do 2,5 tys. zł, czyli o 4 proc. wobec lutego i o 2 proc. rok do roku.

„W Katowicach, mimo niewielkiego rynku, mediana czynszu obniżyła się z 2,3 tys. do 2,2 tys. zł, czyli o 4 proc. miesiąc do miesiąca, ale nadal była aż o 12 proc. wyższa niż przed rokiem. W Łodzi typowy czynsz utrzymał się na poziomie 2,1 tys. zł – bez zmian w stosunku do lutego i o 2 proc. wyższym niż rok wcześniej” - poinformowali autorzy raportu.