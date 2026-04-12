Koniec "bloku strachu" w Kielcach. Powstanie 100 nowych mieszkań za 42 mln zł

Blok przy ul. Młodej przez lata cieszył się fatalną opinią. Media regularnie donosiły o aktach wandalizmu, awanturach i interwencjach policji w tym miejscu. 10-piętrowy kolos od kilku lat stoi pusty i niszczeje. Władze miasta podjęły ostateczną decyzję: budynek zostanie zburzony. Rozbiórka rudery otworzy drogę do całkowitej odmiany tej okolicy.
Nowoczesne osiedle zamiast 10-piętrowej rudery
W miejsce starego bloku powstanie zespół nowoczesnych budynków wielorodzinnych. Projekt zakłada stworzenie ponad 100 mieszkań o łącznej powierzchni 5 tys. m kw. Miasto planuje również:
- budowę garaży podziemnych z funkcją schronów,
- utworzenie lokali usługowych na parterach,
- zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków.
Prezydentka Kielc, Agata Wojda, podkreśla, że inwestycja ma stać się symbolem dostępnego i estetycznego budownictwa.
Mieszkania dla studentów i fachowców
Miasto zmienia podejście do najmu lokali przy ul. Młodej. Nowe osiedle nie będzie kolejnym gettem socjalnym. Samorząd wprowadzi tzw. mieszany model najmu. Oznacza to, że klucze do mieszkań otrzymają:
- Osoby oczekujące na liście na mieszkanie komunalne.
- Studenci kieleckich uczelni.
- Specjaliści, których brakuje na lokalnym rynku pracy.
Taki ruch ma ożywić dzielnicę i przyciągnąć do miasta nowych mieszkańców.
Kiedy ruszą prace?
Inwestycja to element szerszego planu pod nazwą "Nowe Miasto", który zakłada rewitalizację terenów za linią kolejową nr 8. Harmonogram działań wygląda następująco:
- Październik 2026 r.: Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego organizowanego przez SARP.
- Kolejne 18 miesięcy: Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej.
Miasto szacuje koszt na 42 mln zł i będzie ubiegać się o dotacje zewnętrzne.