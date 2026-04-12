Koniec "bloku strachu" w Kielcach. Powstanie 100 nowych mieszkań za 42 mln zł

oprac. Olga Skórko
12 kwietnia 2026, 06:00
Władze Kielc ogłosiły konkurs architektoniczny na budowę osiedla przy ul. Młodej
Władze Kielc wyburzą słynny blok socjalny przy ul. Młodej, który od lat kojarzył się z przestępczością i dewastacją. W jego miejscu powstanie nowoczesne osiedle komunalne z ponad 100 mieszkaniami, garażami podziemnymi i lokalami usługowymi. Miasto właśnie ogłosiło konkurs architektoniczny na realizację tej inwestycji wartej 42 mln zł. Nowy kompleks ma przyciągnąć nie tylko osoby czekające na lokal, ale też studentów i kluczowych specjalistów.

Blok przy ul. Młodej przez lata cieszył się fatalną opinią. Media regularnie donosiły o aktach wandalizmu, awanturach i interwencjach policji w tym miejscu. 10-piętrowy kolos od kilku lat stoi pusty i niszczeje. Władze miasta podjęły ostateczną decyzję: budynek zostanie zburzony. Rozbiórka rudery otworzy drogę do całkowitej odmiany tej okolicy.

Nowoczesne osiedle zamiast 10-piętrowej rudery

W miejsce starego bloku powstanie zespół nowoczesnych budynków wielorodzinnych. Projekt zakłada stworzenie ponad 100 mieszkań o łącznej powierzchni 5 tys. m kw. Miasto planuje również:

  • budowę garaży podziemnych z funkcją schronów,
  • utworzenie lokali usługowych na parterach,
  • zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków.

Prezydentka Kielc, Agata Wojda, podkreśla, że inwestycja ma stać się symbolem dostępnego i estetycznego budownictwa.

Mieszkania dla studentów i fachowców

Miasto zmienia podejście do najmu lokali przy ul. Młodej. Nowe osiedle nie będzie kolejnym gettem socjalnym. Samorząd wprowadzi tzw. mieszany model najmu. Oznacza to, że klucze do mieszkań otrzymają:

  • Osoby oczekujące na liście na mieszkanie komunalne.
  • Studenci kieleckich uczelni.
  • Specjaliści, których brakuje na lokalnym rynku pracy.

Taki ruch ma ożywić dzielnicę i przyciągnąć do miasta nowych mieszkańców.

Kiedy ruszą prace?

Inwestycja to element szerszego planu pod nazwą "Nowe Miasto", który zakłada rewitalizację terenów za linią kolejową nr 8. Harmonogram działań wygląda następująco:

  • Październik 2026 r.: Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego organizowanego przez SARP.
  • Kolejne 18 miesięcy: Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej.

Miasto szacuje koszt na 42 mln zł i będzie ubiegać się o dotacje zewnętrzne.

