Według portalu Goniec.pl systemowa modernizacja bloków z wielkiej płyty jest nieunikniona.

Eksperci ostrzegają przed poważnymi problemami technicznymi

Eksperci ostrzegają, że budynki z wielkiej płyty coraz częściej sygnalizują poważne problemy techniczne. "Przestarzała instalacja znajdują się na granicy eksploatacyjnej" - czytamy.

Portal wyjaśnia, że głównymi i niepokojącymi problemami w blokach z wielkiej płyty są:

Przestarzałe instalacje elektryczne : najczęściej oparte na przewodach aluminiowych, które nie spełniają dzisiejszych wymogów bezpieczeństwa. Materiał ten z biegiem lat utlenia się, co powoduje nagrzewanie się przewodów. Może to zaś prowadzić do drogich w naprawie awarii, a nawet pożarów.

: najczęściej oparte na przewodach aluminiowych, które nie spełniają dzisiejszych wymogów bezpieczeństwa. Materiał ten z biegiem lat utlenia się, co powoduje nagrzewanie się przewodów. Może to zaś prowadzić do drogich w naprawie awarii, a nawet pożarów. Wodno-kanalizacyjne połączenia : projektowane były dla mniejszego zużycia wody, a obecnie muszą obsługiwać nowoczesne łazienki, pralki oraz zmywarki, co wiąże się z bardzo intensywnym użytkowaniem. Ponadto w wielu budynkach wciąż pracują rury żeliwne lub stalowe, które od dziesięcioleci ulegają korozji. Dodatkowym problemem są zatkane piony i przecieki.

: projektowane były dla mniejszego zużycia wody, a obecnie muszą obsługiwać nowoczesne łazienki, pralki oraz zmywarki, co wiąże się z bardzo intensywnym użytkowaniem. Ponadto w wielu budynkach wciąż pracują rury żeliwne lub stalowe, które od dziesięcioleci ulegają korozji. Dodatkowym problemem są zatkane piony i przecieki. Stara wentylacja : stosowana przed laty wentylacja grawitacyjna przestała działać prawidłowo po masowej wymianie okien i uszczelnieniu budynków. Przez niedrożne kanały ciąg jest słaby, co skutkuje wilgocią, nieprzyjemnym zapachem i możliwym rozwijaniem się grzyba na ścianach.

: stosowana przed laty wentylacja grawitacyjna przestała działać prawidłowo po masowej wymianie okien i uszczelnieniu budynków. Przez niedrożne kanały ciąg jest słaby, co skutkuje wilgocią, nieprzyjemnym zapachem i możliwym rozwijaniem się grzyba na ścianach. Przestarzała konstrukcja betonowa i naturalne starzenie się materiałów.

Żywotność bloków z wielkiej płyty - ile lat?

Goniec.pl uważa, że kluczem do uniknięcia katastrof budowlanych staje się systemowa modernizacja. Wskazano zalety podejmowania działań wyprzedzających - rozłożenie kosztów, uniknięcie chaosu i nieplanowane wydatki.

Analizy techniczne wskazują, że po modernizacjach i przy prawidłowej eksploatacji żywotność budynków z wielkiej płyty wynosi co najmniej 100-120 lat.