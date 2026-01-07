Jak podaje "Rz” wstępne dane BIG DATA Rynekpierwotny.pl wskazują, że średnia cena mkw. nowych mieszkań w Warszawie w grudniu 2025 r. to niespełna 18,4 tys. zł za mkw., o 4 proc. więcej niż w grudniu 2024 r.. Także o 4 proc., do 15,3 tys. zł za mkw., wzrosły przeciętne ceny lokali we Wrocławiu, w Krakowie – o 1 proc., do 16,7 tys. zł za mkw.

Bańka na rynku nieruchomości pęknie?

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielg mówi, że w 2026 r. nie będzie spektakularnego "pęknięcia bańki”, ale powolne schodzenie ze szczytów cenowych. Według eksperta "promocje deweloperów ograniczają sprzedaż, a rosnąca podaż nowych mieszkań zmusza właścicieli do korekt. Presja na rynku pierwotnym hamuje wzrost cen mieszkań używanych, a korekty na wtórnym temperują ambicje firm - dodaje.

Dyrektorka badań rynku portalu Otodom Katarzyna Kuniewicz uważa, że nastąpi dalsze ożywienie popytu. Co będzie miało wpływ na wzrost wynagrodzeń, przewidywane są też dalsze obniżki stóp procentowych.Na rynku deweloperskim sprzedaż może być o ok. 10-15 proc. większa niż w 2025 r. – łumaczy.

Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym

Według danych portalu Gethome.pl. W grudniu 2025 r. przeciętna cena mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie wyniosła niemal 18 tys. zł za mkw., o 1 proc. mniej niż rok wcześniej, w Krakowie – niespełna 17 tys. zł, o 3 proc. mniej. W Trójmieście przeciętne ceny ofertowe lokali wzrosły o 5 proc., do niemal 16,6 tys. Zł.

Prezesa Estatic Nieruchomości Łukasz Wydrowski uważa, że rok 2026 przyniesie stopniowe ożywienie na rynku wtórnym; jeśli chodzi o ceny mieszkań, najbardziej prawdopodobny scenariusz to umiarkowane wzrosty. W skali roku mogą wynieść ok. 3-5 proc., przede wszystkim w największych miastach i w najlepszych lokalizacjach – stwierdza. Dodaje, że drożeć będą głównie mieszkania dobrze położone, gotowe do zamieszkania, atrakcyjne i funkcjonalne.