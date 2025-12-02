Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, od początku 2026 roku wymagane będzie oznakowanie miejsca połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem.

Obowiązek dotyczy:

Daty wejścia w życie: 1 stycznia 2026 r.

Rodzaju obiektów: budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe.

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego to niepalne bariery, których celem jest oddzielenie stref pożarowych i zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia.

Rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP), st. bryg. Karol Kierzkowski, podkreślił, że to rozwiązanie znacząco skróci czas rozpoznania zagrożenia i podniesie bezpieczeństwo załóg ratowniczych.

Kryteria zastosowania oznakowania

Obowiązek dotyczy tych budynków, w których ściana oddzielenia rozdziela strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2000 m² każda, i jednocześnie spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

zewnętrzne ściany lub dach nie są wykonane z materiałów niepalnych,

gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ/m².

Oznakowanie musi być widoczne z zewnątrz i jednoznacznie wskazywać linię połączenia tych elementów. Sposób oznakowania musi być zgodny z przepisami lub uzgodniony z właściwym komendantem powiatowym/miejskim PSP.

Wymogi czasowe - od kiedy zmiany?

Dla obiektów, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie (lub złożono wniosek) przed 23 grudnia 2024 r., nowy obowiązek wchodzi w życie 1 stycznia 2026 r. Dla wszystkich nowo projektowanych obiektów, wymóg ten musi być realizowany już na etapie projektowania.

To samo rozporządzenie wprowadza - w późniejszych terminach - obowiązek stosowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w budynkach mieszkalnych i hotelowych.

Obowiązek stosowania czujek dymu:

od 1 stycznia 2030 r. - w przypadku lokali mieszkalnych użytkowanych jako takie w dniu 23 grudnia 2024 r.,

- w przypadku lokali mieszkalnych użytkowanych jako takie w dniu 23 grudnia 2024 r., od 30 czerwca 2026 r. - w przypadku pomieszczeń mieszkalnych oraz jednostek mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie (użytkowanych przed 23.12.2024 r.).

Obowiązek stosowania czujek tlenku węgla (czadu):

Dotyczy pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.

od 1 stycznia 2030 r. – w pomieszczeniach wchodzących w skład lokali mieszkalnych użytkowanych jako takie 23 grudnia 2024 r.,

od 30 czerwca 2026 r. – w pomieszczeniach mieszkalnych oraz jednostkach mieszkalnych świadczących usługi hotelarskie, a także w pomieszczeniach wchodzących w skład lokali użytkowych (użytkowanych przed 23.12.2024 r.).

Właściciele dużych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych powinni w najbliższym czasie skupić się na wdrożeniu nowych standardów oznakowania do 1 stycznia 2026 r., mając jednocześnie na uwadze nadchodzące terminy dotyczące obowiązkowego montażu czujek dymu i tlenku węgla w sektorze mieszkaniowym i hotelarskim.