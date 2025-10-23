Ostrzejsze zasady dla ogrodzeń. Ważne zmiany w prawie budowlanym od 2026 roku

Właściciele nieruchomości w Polsce powinni przygotować się na istotne zmiany w przepisach budowlanych. Od 20 września 2026 roku w życie wchodzi nowe rozporządzenie, które zaostrza wymogi techniczne dotyczące budynków, a w szczególności - ich ogrodzeń. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie zakazu stosowania niebezpiecznych elementów, takich jak ostro zakończone płoty, drut kolczasty czy tłuczone szkło, poniżej określonej wysokości.

Koniec z ostrymi zabezpieczeniami

Jak czytamy na "Portalu Samorządowym", nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. W praktyce oznacza to rewolucję dla tych, którzy planują budowę lub modernizację ogrodzenia.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia. Konkretnie, zabronione będzie używanie:

Ostro zakończonych elementów ogrodzenia.

Drutu kolczastego i podobnych zabezpieczeń.

Tłuczonego szkła lub innych niebezpiecznych materiałów .

. Kluczowa wysokość to 2,2 metra (220 cm).

Wszystkie wyżej wymienione, potencjalnie niebezpieczne elementy, będą całkowicie zakazane na ogrodzeniach na wysokości poniżej 2,2 m. Dotychczasowe przepisy pozwalały na takie zabezpieczenia na płotach wyższych niż 1,8 m, co stanowi znaczącą zmianę.

Nowe wymogi dla bram i furtek

Zmiany w prawie budowlanym nie kończą się na samych płotach. Nowe przepisy wprowadzają również bardziej rygorystyczne zasady dotyczące bram i furtek, mające na celu poprawę funkcjonalności i dostępności:

Kierunek otwierania : Brama i furtka nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki budowlanej. Jest to standardowy wymóg, mający zapobiegać utrudnianiu ruchu na zewnątrz posesji.

: Brama i furtka nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki budowlanej. Jest to standardowy wymóg, mający zapobiegać utrudnianiu ruchu na zewnątrz posesji. Dostępność : Furtka przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego musi być dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wymóg ten oznacza, że furtka nie może utrudniać im dostępu do budynku.

: Furtka przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego musi być dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wymóg ten oznacza, że furtka nie może utrudniać im dostępu do budynku. Szerokość: Minimalna szerokość furtki ma wynosić 0,9 metra (90 cm).

Kogo dotyczą zmiany?

Ważne Ważna informacja dla właścicieli istniejących budynków: nie musicie demontować swoich aktualnych, ostro zakończonych płotów.

Nowe regulacje mają zastosowanie wyłącznie w następujących przypadkach: