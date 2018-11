Takiego metrażu nie można wprawdzie przyrównać do lotniska - którym to mianem określana jest chociażby powierzchnia murawy stadionu Camp Nou w Barcelonie - ale i tak zdecydowanie może on zaoferować swoim właścicielom poczucie nieskrępowanej przestrzeni.

Duże mieszkania przeważnie w centrum

Największe mieszkania czekające na kupca są zwykle zlokalizowane w centralnych rejonach miast. Tak jest na przykład w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Wynika to z faktu, iż nieruchomości o powierzchni dochodzącej do kilkuset mkw. nie są skierowane do przeciętnego Kowalskiego.

- Tak wysoka powierzchnia zazwyczaj pociąga za sobą równie wysoką cenę całkowitą nieruchomości. Cenę, którą są wstanie zapłacić nieliczni i za którą oczekują oni odpowiedniego standardu. Ponadprzeciętna cena przekłada się bowiem zwykle na ponadprzeciętny standard, ale również odpowiednią, prestiżową lokalizację – zaznacza Agata Polińska z Otodom.

Najlepiej sprawdzają się te niedaleko ścisłego centrum, wokół którego tętni życie całego miasta. Choć nie musi to wcale być regułą. Za przykład może tutaj służyć Łódź, gdzie największe wystawione obecnie na sprzedaż M znajduje się na Julianowie.

Oferty sprzedaży mieszkań o największej powierzchni w poszczególnych miastach

Miasto Powierzchnia (mkw.) Liczba pokoi Piętro Cena Ulica Rejon Rok budowy



Warszawa 600 5 > 10 10 000 000 euro Złota Śródmieście 2016

Kraków 360 5 1 i 2 1 860 000 zł Wieniawskiego Śródmieście 2013

Wrocław 322 6 6 4 507 300 zł Włodkowica Stare Miasto 2007

Poznań 345 9 3 5 756 000 zł Wyspiańskiego Łazarz 2008

Gdańsk 300 6 1 2 550 000 zł Kopernika Aniołki 1920

Łódź 230 5 2 1 840 000 zł Folwarczna Julianów 2006

Katowice 220 5 1 1 650 000 zł b.d. Osiedle Tysiąclecia b.d.

Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych serwisu Otodom

Nie mniej niż 220 mkw.

W Warszawie największe mieszkanie, a właściwie penthouse czekający na kupca jest zlokalizowany w Złotej 44. Obecnie jest to jeden z najbardziej prestiżowych stołecznych adresów. Ma ono powierzchnię okrągłych 600 mkw., na których rozlokowanych jest pięć pokoi.

W grodzie Kraka największy lokal mieszkalny ma 360 mkw., na których również rozmieszczonych jest pięć pokoi, a także m.in. pomieszczenie rekreacyjne z sauną oraz salon z kominkiem. Ponadto do mieszkania przynależą usytuowane na parterze dwustanowiskowy garaż oraz pomieszczenia gospodarcze.

We Wrocławiu największy lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku zlokalizowanym zaledwie 650 metrów od rynku. W tym przypadku 322 mkw. zostały podzielone na sześć pokoi, z których cztery to sypialnie, a pozostałe dwa to duże pokoje dzienne.

W stolicy Wielkopolski największy oczekujący na nowych mieszkańców lokal mieszkalny złożony jest z czterech sypialni, czterech pokoi do pracy oraz obszernego salonu, które mieszczą się na 345 mkw.

Największe mieszkanie do wzięcia w Gdańsku ma powierzchnię równych 300 mkw., a w Łodzi i Katowicach jest to odpowiednio 230 mkw. i 220 mkw.