Neo Geo

Nadchodzący sezon przynosi nam nowe spojrzenie na geometryczne kształty. Geometria, która dotychczas kojarzyła nam się z prostotą i minimalizmem, jest "wykreślona" przede wszystkim złotem i miedzią.

Deep colours

Na czasie są teraz głębokie odcienie czerwieni, zieleni, niebieskiego i czerń. Rozjaśnia je połysk złota na akcesoriach. Modna aranżacja 2019 roku to taka, która nie boi się koloru.

Leather chic

Skóra to zdecydowanie najmodniejszy materiał nadchodzącego sezonu! Wykonane są z niej nie tylko kanapy i fotele, ale także pojemniki, poduszki i tace. Zamsz, skóra licowa, z fakturą – każdy rodzaj jest na czasie. - Ciekawym detalem skórzanych mebli są zewnętrzne szwy, które celowo pogrubiono i obszyto, aby pełniły rolę dekoracyjnej lamówki – mówi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.

Leopard is back

Motywy zwierzęce to trend, który znika, aby po chwilowej nieobecności powrócić w nowej odsłonie. My zawsze przyjmujemy go z radością! W tym sezonie do głosu doszły lamparcie cętki. Dekorując wnętrza, możemy użyć ich w standardowej biało-brązowej kombinacji lub w niecodziennych kolorach: niebieskim lub czerwonym. W przypadku tego motywu, jak również innych inspirowanych zwierzętami, warto pamiętać, żeby łączyć je z prostymi formami. Bogaty wzór wymaga subtelnego otoczenia!