W sprzedaży są funkcjonalne mieszkania i apartamenty o różnych metrażach, z których część jest gotowa do odbioru. W najnowszym etapie powstają też luksusowe apartamenty, charakterem nawiązujące do penthouse’ów.

- Dzielnica Młode Miasto, położona nad Martwą Wisłą, nabiera nowego kształtu. Obok nowych inwestycji mieszkaniowo-usługowych odradzają się też zabytkowe obiekty, które zyskują nowe funkcje. W tym wyjątkowym otoczeniu, u zbiegu ulic ks. Jerzego Popiełuszki i Rybaki Górne, realizujemy DOKI z komfortowymi mieszkaniami i apartamentami. Jest to wartościowa propozycja zarówno dla osób szukających atrakcyjnego miejsca do życia w centrum, jak i dla inwestorów czy klientów zainteresowanych posiadaniem second home w Trójmieście – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor Sprzedaży w Euro Stylu

Zróżnicowana oferta

• mieszkania od 25 do ponad 120 m²;

• kawalerki, mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe, a także przestronne 5-pokojowe apartamenty;

• mieszkania gotowe do odbioru w ukończonym budynku CD,

• w najnowszym etapie (bud. G) – apartamenty o podwyższonym standardzie

Budynki DOKÓW mają od sześciu do dziewięciu kondygnacji, podziemne hale garażowe i partery z lokalami usługowymi, handlowymi i gastronomicznymi. Na wysokości pierwszego piętra powstały wewnętrzne, wypełnione zielenią patia, dostępne tylko do mieszkańców, stanowiące przyjemną przestrzeń odpoczynku i rekreacji.

Komfort życia w centrum miasta

Mieszkańcy DOKÓW mają do dyspozycji bogatą ofertę usług i kultury. W zabytkowej Montowni mieści się największy w północnej Polsce food hall z kuchniami z różnych stron świata, organizowane są tam również wydarzenia o różnorodnej tematyce, m.in. koncerty. Spacerem można dojść na Stare Miasto, a bliskość dworca Gdańsk Główny i komunikacji publicznej zapewnia szybki dojazd w inne części Trójmiasta – w ok. pół godziny można się dostać np. do Sopotu.

Architektura wpisana w otoczenie

Architektura DOKÓW nawiązuje do industrialnego klimatu okolicy. Wysokiej jakości wykończenie budynków, starannie zaprojektowane wnętrza oraz części wspólne czynią tę inwestycję absolutnie wyjątkową. Elewacje pokrywane są szlachetnymi materiałami odwołującymi się do ceglanej zabudowy stoczniowej. Klimat tworzą również przemyślane detale, np. wjazdy do hal garażowych stylizowane na kontenery morskie oraz duże przeszklenia z podziałami nawiązującymi do okien hal stoczniowych. Uzupełnieniem są porośnięte zielenią kratownice oraz zaprojektowana w pierwszym etapie kładka łącząca zielone patia budynków i urozmaicająca architekturę osiedla.

Euro Styl oferuje także programy wykończenia pod klucz. Dzięki temu nabywcy mogą szybko wprowadzić się do nowego mieszkania i cieszyć się komfortowym życiem w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji Gdańska.