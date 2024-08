Zachowek to instytucja prawna, dzięki której osoby pominięte w testamencie mogą uzyskać część majątku spadkodawcy. Przysługuje on tylko powołanym do dziedziczenia członkom rodziny. Co w sytuacji, gdy spadkodawca przekazał jeszcze za życia część swojego majątku np. mieszkanie, w formie darowizny? W takim przypadku również przysługuje prawo do zachowku. Jak oblicza się jego wartość?