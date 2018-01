Wśród 10 najważniejszych technologicznych trendów Instytut Gartnera wymienia inteligentne urządzenia. Według prognoz naukowców elektroniczne przedmioty będą coraz mocniej wkraczać w nasze życie – wszystko to prowadzi do rozwoju sztucznej inteligencji, której fundamenty z roku na rok stają się coraz mocniejsze. Do grona przedmiotów opisanych w raporcie zalicza się głównie te, które można podłączyć do Internetu (w skrócie IoT). Coraz częściej wykorzystuje się je w budownictwie, a inteligentne domy przestają być pojedynczymi okazami.

Dom sterowany przez telefon

Decydując się na montaż inteligentnych systemów w domach, Polacy coraz częściej wybierają te, dzięki którym domem można sterować za pomocą telefonu. W ostatnich latach najbardziej popularne były systemy zarządzania oświetleniem czy ogrzewaniem, coraz częściej jednak decydujemy się na montaż drzwi i okien, którymi możemy sterować na odległość.

– Specjalne rozwiązania pozwalają na zamykanie i otwieranie drzwi i okien poprzez aplikację w telefonie z dowolnego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu. Na takiej zasadzie działają np. siłownik do okien Eltral K18 czy napęd HS ePower do drzwi tarasowych (podnoszono-przesuwnych), który działa nawet w przypadku braku prądu, ponieważ jest zasilany przez własne wbudowane akumulatory - tłumaczy Tomasz Bartol z firmy GU Polska, producenta z branży techniki okiennej i drzwiowej. To najnowocześniejsze rozwiązania, które ułatwiają życie w codziennych sytuacjach – pęk kluczy zatrzaśnięty w domu odchodzi do lamusa.

Zamiast kluczy odcisk palca

Biometryczna kontrola dostępu – choć brzmi bardzo skomplikowanie, staje się coraz częściej wykorzystywana w domach jednorodzinnych. Wraz z drzwiami montuje się czytnik linii papilarnych, za pomocą którego otwieramy zamek.

- Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest też Bluetooth&Code. To innowacyjna klawiatura numeryczna, dzięki której drzwi otwieramy za pomocą kodu, ale również poprzez połączenie bluetooth z telefonem. Ciekawą opcją jest czytnik RFID, dzięki któremu drzwi możemy otwierać za pomocą np. karty czy breloka. Coraz większa popularność tego typu urządzeń pokazuje, że zwykłe klucze już niedługo przestaną być nam potrzebne, a my, w każdej chwili z dowolnego miejsca na Ziemi, będziemy mogli kontrolować to, co dzieje się w naszym domu – mówi Tomasz Bartol.

Prognozy jasno pokazują, że sztuczna inteligencja z biegiem lat będzie wkraczała do naszych domów i życia. Świat analogowy przenika się z wirtualnym i to właśnie ten drugi będzie coraz bardziej dominował. Również branża budowlana zauważa zmieniające się trendy i wciąż poszukuje nowych rozwiązań, które staną się naszą codziennością.