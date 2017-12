Rozwiązań jest kilka i – co ważniejsze – nie wymagają dużego nakładu środków. Jakie dokładnie wchodzą w grę?

Dekoracja stołu

Masz wspólne zdjęcia ze znajomymi? Jeśli tak, wybierz te najciekawsze i przyczep do tasiemek od balonów z helem. Te ostatnie umieść nad stołem, by wzmocnić efekt. Zachwyt gości? Gwarantowany!

Ściana

Kolorowe balony nadmuchaj dużą ilością powietrza, a następnie przytwierdź do ściany. Najlepiej post-item, który po skończonej zabawie szybko da się zdjąć. I tu ważna uwaga: nie warto długo zwlekać z jego usunięciem ze ściany, bo może zostawiać tłuste ślady na tynku.

Szkło

Wystarczy sypki brokat, który można znaleźć np. w sklepie z artykułami biurowymi i klej. Tym ostatnim wysmarowuje się butelkę, a następnie okleja połyskującymi drobinami. Szybko i prosto. A co ważniejsze, w ten sposób można też udekorować kieliszki czy np. szklanki.

Zamiast brokatu, w grę wchodzi też użycie złotej lub np. srebrnej farby; dostępna w każdym hipermarkecie budowlanym.

Świeczniki

Im więcej, tym lepiej. Do ich wykonania potrzebne będą jabłko i ponownie złota lub srebrna farba w spray’u. Pierwszym krokiem jest wycięcie otworu w owocu, tak by mieściła się w nim świeca, następnym - pomalowanie jabłka i pozostawienie farby do wyschnięcia. I gotowe!