"W okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 190529 mieszkań, tj. o 23,4 proc. więcej niż w 2016 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 11,8 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 160850, tj. o 20,9 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 3,9 proc.)" - poinformował GUS w komunikacie.

Według GUS w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. inwestorzy indywidualni oddali do użytku 59 tys. 233 mieszkań, tj. o 7,4 proc. więcej niż przed rokiem (wobec spadku w ub. roku o 4,6 proc.), co stanowiło 47,8 proc. w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania. "W tej grupie inwestorów w porównaniu z 2016 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 87184 mieszkań, tj. o 17,5 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 10,9 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 76726 mieszkań, tj. o 14,9 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 6,2 proc." - napisano.

Deweloperzy w okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. oddali do użytku 60 tys. 985 mieszkań (co stanowiło 49,2 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 14,4 proc. więcej niż w 2016 r., kiedy notowano wzrost o 32,1 proc.

"Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 98216 mieszkań, tj. o 29,7 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 10,2 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto do 79556 mieszkań, tj. o 26,1 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 0,5 proc.)" - podano.

Według GUS spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. oddały do użytku 1 tys. 538 mieszkań wobec 1 tys. 769 mieszkań przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia - do 1 tys. 215 wobec 1 tys. 24 lokali w roku poprzednim i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 2 tys. 208 wobec 1 tys. 731 przed rokiem.

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. 2 tys. 113 mieszkań wobec 1 tys. 780 przed rokiem, z tego w budownictwie społecznym czynszowym - 1 tys. 125 mieszkań (646 przed rokiem), w komunalnym – 897 mieszkań (1 tys. 38 przed rokiem), a w zakładowym – 91 mieszkań (96 mieszkań przed rokiem). W ramach tych form budownictwa wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia do 3 tys. 914 (wobec 3 tys. 369 przed rokiem) i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 2 tys. 360 (wobec 1 tys. 507).

W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w 13 województwach, w tym najbardziej: w województwie pomorskim – o 38,8 proc., kujawsko-pomorskim – o 25,0 proc. i warmińsko-mazurskim – o 23,9 proc.