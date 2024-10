Zbieranie warzyw przed zimą – kiedy?

Generalnie termin zbioru warzyw uzależniony jest od terminu siewu. Można jednak uznać, że główną zasadą jest zabieranie większości warzyw z przydomowego warzywnika w miesiącach wrzesień-październik. Doświadczeni ogrodnicy mówią, że warzywa korzeniowe najlepiej jest zbierać dopiero po pierwszych, delikatnych przymrozkach. Ważne, aby ziemia była sucha. Do warzyw korzeniowych zaliczamy:

Marchew

Pietruszka

Seler

Burak

Topinambur

Brukiew

Pasternak

Bataty

Rzodkiewka

Po lekkim przymrozku dobrze jest zbierać również brukselkę. Staje się wówczas przyjemnie chrupka. Można ją wykopywać aż do zimy.

Zbiór kapusty, dyni i szpinaku w październiku

Zbiór późnych odmian kapusty głowiastej białej i czerwonej oraz dyni przeprowadza się w październiku. Warzywa te są wrażliwe na mrozy, dlatego nie powinny pozostawać zbyt długo w ziemi. Przy zrywaniu dyni uderzamy w owoc. Jeśli wydaje pusty odgłos, jest dojrzała. W październiku i listopadzie zbiera się także szpinak.

Kiedy zbieramy por?

Jeśli chodzi o por, wszystko zależy oczywiście od odmiany. Por wczesny zbieramy już nawet latem (np. sierpień), średnio wczesne we wrześniu, średnio późne w październiku i listopadzie. Natomiast późne odmiany pora można wykopać w listopadzie, a nawet wczesną wiosną.

Kiedy są zbiory jarmużu?

Jarmuż to bardzo zdrowa roślina warzywna, która nie boi się mrozu. Zbiory jarmużu przeprowadza się stopniowo, zaczynając od września aż do kwietnia kolejnego roku. Co to znaczy, że zbieramy go stopniowo? Nie wyrywamy od razu całej rośliny. Z jednego krzaczka zrywa się pojedyncze liście w liczbie zależnej od potrzeby. Dzięki temu mamy zielone witaminy przez całą zimę aż do wczesnej wiosny.

Kiedy zrywać roszponkę?

Roszponka to kolejna roślina zimowa. Można ją posiać nawet we wrześniu i w październiku i zbierać przez całą zimę aż do wiosny. Natomiast taka, którą posialiśmy w sierpniu, powinna zostać zebrana jesienią, np. w październiku.

Podsumowanie

Warto zaplanować zbiory warzyw zgodnie z powyższymi wskazówkami tak, aby zachowały swoje wartości odżywcze i smak. Nie dopuszczamy również do zmarznięcia lub zgnicia roślin. Własne warzywa to prawdziwy skarb dla zdrowia całej rodziny. Korzystajmy z nich nie tylko wiosną i latem, ale także teraz. Nasze ciała szczególnie jesienią potrzebują wsparcia w postaci zdrowej żywności.