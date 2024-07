Kiedy podlewać trawnik – rano?

Pierwszą podstawową zasadą jest unikanie najbardziej słonecznego momentu dnia. A co jeśli podczas letnich upałów już rano jest bardzo gorąco i słonecznie? Najlepiej jest przesunąć godziny podlewania na wcześniejsze. Uznaje się, że poranne podlewanie powinno odbywać się w godzinach 4-10. Oczywiście przedział czasu dostosowujemy do temperatur i nasłonecznienia, które występują lub mają wystąpić w danym dniu.

Dlaczego podlewanie w słońcu jest niewskazane? Po pierwsze występująca wysoka różnica temperatur pomiędzy zimną wodą i gorącym powietrzem powoduje szybsze parowanie wody, co jest reakcją odwrotną od zamierzonego podlania trawy. Po drugie silne promienie słońca wypalają trawnik. Najlepiej więc podlać trawnik zanim trawnik znajdzie się w pełnym słońcu.

Reklama

Kiedy podlewać trawnik – wieczorem?

Druga metoda podlewania trawnika polega na wieczornym zabiegu. Z jednej strony to duża ulga dla trawnika po upalnych dniach. Z drugiej strony podnosi się argument możliwego gnicia trawnika z powodu wolniejszego wchłaniania wody przez podłoże. W nocy temperatura powietrza i ziemi jest niższa, dodatkowo brak jest promieni słonecznych, co wpływa na wolniejsze wchłanianie wody. Uważajmy na zbyt obfite podlewanie trawnika, tym bardziej wieczorem, możemy wyrządzić trawie więcej krzywdy niż pożytku. Nie lubi bowiem przelania i podmokłych terenów. Lepiej pozwolić na chwilową suszę niż przelanie. Do tego jeśli trawnik jest w zacienionym miejscu z dość kwaśną glebą, przy obfitym podlewaniu może zamienić się w mech.

Jak często podlewać trawnik rano lub wieczorem?

Nowy trawnik po posianiu należy podlewać codziennie. To bardzo ważne, aby był stale wilgotny i nasłoneczniony. Natomiast dojrzały trawnik przy średnich temperaturach wystarczy podlewać 2 razy w tygodniu. Przy letnich upałach róbmy to nawet codziennie. Pamiętajmy wówczas o unikaniu pełnego słońca.

Jak podlewać trawnik?

Podstawowa zasada podlewania trawnika to delikatne zraszanie. Nie należy podlewać trawy pełnym strumieniem wody. Lepiej kiedy trawnik przyjmuje wodę powoli, ale w wydłużonym czasie tak, aby nawilżyło się około 7-15 cm gleby. Można użyć do tego węża ogrodowego z odpowiednią końcówką, zraszacza lub systemu podlewania automatycznego. Najlepiej zastosować automatyczne nawadnianie trawnika, szczególnie jeśli zajmuje dużą przestrzeń. Natomiast przy małym trawniku to również bardzo wygodne rozwiązanie.

Pamiętajmy o obserwowaniu pogody i ewentualnym wyłączaniu, przestawianiu godzin, wydłużaniu czasu podlewania. Ciężko jednoznacznie ustalić, ile litrów wody powinno się zużyć do podlewania 1 m2 trawnika. Wszystko zależy od podłoża (np. piaszczyste, gliniaste) i warunków pogodowych. Średnio można przyjąć, że na 1 m2 trawnika należy przeznaczyć od 5 do 10 litrów wody.

Kiedy zacząć podlewać trawnik po zimie?

Reklama

Trawnik zaczynamy podlewać wiosną, kiedy miną już duże przymrozki. Uznaje się, że najlepszym terminem na rozpoczęcie podlewania trawy jest późna wiosna.

Do kiedy podlewać trawnik?

Trawnik należy podlewać do momentu kiedy tego potrzebuje. Gdy jesień jest ciepła, warto wciąż podlewać trawnik, ale rzadziej. Co do zasady podlewa się do pierwszych przymrozków, czyli mniej więcej do października.

Kiedy najlepiej podlewać trawnik?

Podsumowując, najlepszą porą podlewania trawnika jest poranek. W upalne dni powinien być to wczesny ranek, nawet od godziny 4:00. W chłodniejsze i mniej nasłonecznione najlepiej podlewać do godziny 10:00.