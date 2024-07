Mazus płożący – roślina zadarniająca

Mazus płożący to wieloletnia bylina i rzadko spotykana roślina rozłogowa o białych lub niebieskich kwiatach. Jeśli ktoś planuje zielony dywan w ogrodzie, który w maju przebarwi się na biało lub niebiesko, warto wypróbować właśnie mazus. W Polsce popularność tej rośliny dopiero się zaczyna.

Uprawa mazusa jest bardzo łatwa. Nie sprawia problemów, tworzy obficie kwitnące, niskie łąki, wypełnia puste miejsca w ogrodzie jako roślina zadarniająca i wygląda przy tym zjawiskowo. Jej kwiaty przypominają orchideę, miniaturowy kwiat storczyka liczony w setkach. Dorasta do 5-10 cm wysokości. Jedna sadzonka rozrasta się na około 30 cm szerokości.

Reklama

Kiedy kwitnie mazus płożący?

Mazus płożący bardzo obficie kwitnie w maju. Jego kwiaty są drobne, ale występują w bardzo dużej liczbie, co daje przepiękny efekt wizualny. Można wybrać mazus o białych lub niebiesko-fioletowych kwiatach.

Mazus płożący – uprawa

Reklama

Mazus płożący jest mrozoodporny. Nawet jeśli nadziemne części rośliny przymarzną zimą, wiosną odradza się z korzenia. Najbardziej lubi stanowisko słoneczne. Dobrze rośnie również w delikatnym półcieniu. Nie ma specjalnych wymagań glebowych. Najlepiej jednak aby ziemia była żyzna i przepuszczalna, ponieważ mazus nie lubi podmokłych terenów. Powinien być umiarkowanie podlewany. Jeśli chcemy zapewnić mu idealne warunki, lepiej unikać ziemi zasadowej.

Mazus płożący biały

Mazus płożący odmiany Alba posiada kwiaty w kolorze białym z żółtymi nakropieniami:

Mazus płożący niebieski

Mazus płożący odmiany Purple ma kwiaty niebiesko-fioletowe z białym środkiem i delikatnymi żółto-brązowymi nakropieniami:

Mazus rozłogowy – wykorzystanie

Mazus płożący, inaczej rozłogowy, wykorzystywany jest na obrzeża rabat jako ramy większych kompozycji. Świetnie sprawdza się także na skalniakach, wypełniając przestrzenie pomiędzy kamieniami i innymi elementami ozdobnymi ogrodu. Ciekawym pomysłem jest posadzenie mazusa płożącego wśród płyt chodnikowych, szczególnie jeśli są rozłożone nieregularnie.

W pustych miejscach w ogrodzie wykorzystuje się ją zamiast trawy jako roślina zadarniająca, np. pod drzewami. Co ciekawe, mazus to roślina odporna na chodzenie po niej. To również jest jej wielkim atutem. Należy jednak pamiętać, że woli miejsca słoneczne. Dobrze rośnie również w donicach.