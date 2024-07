Budleja Dawida – motyli krzew

Budleja przyciąga różne gatunki motyli, co uważane jest za jej ogromny walor. Można spotkać na niej pazia królowej, latolistka cytrynka, bielinka, rusałkę pawik, rusałkę admirał, rusałkę pokrzywnik, a nawet modraszki. Byłam przeszczęśliwa, kiedy udało mi się zobaczyć na różowo kwitnącej budleji pazia królowej. Ostatni raz widziałam go chyba w dzieciństwie!

Reklama

Kiedy kwitnie budleja Dawida?

Budleja posiada długie kwiatostany osiągające około 35 cm. Kwitnie co do zasady od początku sierpnia aż mniej więcej do końca października. W tym roku zaczyna jednak wcześniej – długie kwiatostany można podziwiać już od połowy lipca. Pachnie delikatnie, miodowo. Krzew ten powinno się regularnie ogławiać z przekwitniętych kwiatów. W ten sposób pobudzamy roślinę do dalszego kwitnienia na nowych pędach. Suche kwiatostany nie wyglądają też estetycznie, dlatego warto je systematycznie usuwać.

Budleja Dawida – uprawa

Budleja Dawida jest polecana nawet początkującym ogrodnikom. Jej niebywałym atutem jest łatwość w uprawnie. Najlepiej posadzić sadzonkę w słonecznym miejscu, najlepiej osłoniętym od wiatrów. Nie ma wybitnie specjalnych wymagań glebowych. Jednak najlepiej będzie rosła w glebie żyznej, gliniasto-piaszczystej, wilgotnej, ale ważne, aby była przepuszczalna i nie stale podmokła. Najmniej korzystne warunki dla budlei to kwaśna gleba, cień i chłód. Lepiej zapewnić jej podłoże obojętne lub delikatnie zasadowe.

Co do zasady jest mrozoodporna, ale młodsze sadzonki lepiej okrywać na zimę. Czasami zdarza się, że przymarza, a w sezonie letnim na nowo wypuszcza liście, ale od korzenia. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, że po zimie zostaną uschłe pędy, warto uzbroić się w cierpliwość i dać roślinie szansę na odbicie z ziemi. W cieplejszych rejonach można nawet uprawiać je w donicach, ale lepiej schować je przed zimą w ciepłe, osłonięte miejsce lub owinąć agrowłókniną.

Reklama

Budleja Dawida – odmiany

Budleja Dawida sprzedawana jest w sadzonkach karłowych (miniaturowych) odmian i standardowych. Standardowe odmiany rosną szybko i dorastają nawet do 3 m wysokości. Można spotkać ją w różnych kolorach: białym, różnych odcieniach różu, fioletu, niebieskiego, a nawet czerwonego. Najpopularniejsze odmiany to:

1.Budleja Dawida Royal Red – czerwono-bordowa, nietypowa kolorystycznie jak na budleję

2.Budleja Dawida Empire Blue – błękitna z pomarańczowymi środeczkami

3.Budleja Dawida Pink Delight – różowe kwiatostany

4.Budleja Dawida Nanho Purple – budleja karłowa dorastająca do 100-150 cm wysokości o fioletowych kwiatostanach

5.Budleja Dawida White Profusion - biała odmiana

Budleja Dawida – przycinanie

Jak i kiedy przycinać budleję Dawida? Krzew ten zrzuca liście na zimę. Czy już wtedy należy dokonać cięcia? Niekoniecznie. Podstawową informacją, którą powinien poznać każdy ogrodnik, jest kwitnienie budlei na pędach jednorocznych (podobnie jak np. hibiskus). Kluczowe znaczenie ma więc wiosenne przycinanie pędów. Najlepiej wykonać je wczesną wiosną, np. w kwietniu. Zaleca się przycinanie wszystkich pędów budlei na wysokości 20-30 cm.

Zdaniem ekspertów można skrócić krzew o połowę wysokości. Nie należy przycinać jej niżej niż 50 cm nad ziemią. Wyjątkiem jest chęć odmłodzenia starych pędów – te można ciąć na wysokości około 20 cm nad ziemią.

Dlaczego warto mieć budleję w ogrodzie?

Budleja Dawida to niezwykle efektowny krzew. Warto zasadzić ją w swoim ogrodzie z kilku powodów. Oto najważniejsze z nich: