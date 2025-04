Wzrost sprzedaży mieszkań w marcu 2025

W marcu deweloperzy sprzedali 3,7 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 10 proc względem lutego i 5 proc. w porównaniu do marca 2024 roku. Mimo tego, że sprzedaż wzrosła, deweloperzy wprowadzili do sprzedaży o 2 tys. więcej lokali niż udało się sprzedać. W największych polskich miastach oferta nowych mieszkań zbliżyła się do 60 tys., co pokazuje, że podaż na rynku deweloperskim nieprzerwanie rośnie od 18 miesięcy.

Wzrost podaży na rynku deweloperskim

W marcu liczba mieszkań na rynku deweloperskim w siedmiu największych miastach Polski wyniosła niemal 60 tys. – to wyraźny wzrost w porównaniu do wcześniejszych miesięcy. Z kolei na rynku wtórnym dostępnych było 51,5 tys. mieszkań. Podaż mieszkań w sektorze wynajmu również wzrosła o 4 proc. w porównaniu do lutego.

Stabilizacja cen mieszkań

Marzec przyniósł dalszą stabilizację cen. Średni wzrost cen w porównaniu do lutego wyniósł tylko 0,2 proc. Ceny mieszkań w marcu były na tym samym poziomie co przed rokiem, a roczny wzrost wyniósł 5,5 proc. Warto zauważyć, że po dynamicznych wzrostach cen w poprzednich latach, obecnie rynek osiągnął stabilizację.

Stabilizacja na rynku wtórnym

Na rynku wtórnym w największych miastach oferta wzrosła o 2 proc. w porównaniu do lutego. Największy wzrost liczby nowych ogłoszeń o sprzedaży mieszkań odnotowano w Łodzi (7 proc.) oraz w Trójmieście (5 proc.). Tempo wzrostu liczby ofert na rynku wtórnym zaczęło wyraźnie spowalniać. W marcu 2025 roku wzrost liczby ogłoszeń wyniósł tylko 17 proc., co jest najniższym wynikiem od wiosny ubiegłego roku.

Aktywność kupujących na rynku nieruchomości

Liczba odpowiedzi na ogłoszenia o sprzedaży mieszkań wzrosła o 7 proc. względem lutego i o 29 proc. w porównaniu do marca 2024 roku. To świadczy o dużym zainteresowaniu dostępnymi ofertami, co może przyczynić się do stabilizacji rynku.

Sytuacja na rynku najmu mieszkań

W marcu 2025 roku liczba ofert wynajmu mieszkań wzrosła o 4 proc. w porównaniu do lutego, a średni koszt najmu wyniósł 3080 zł. Ceny wynajmu mieszkań pozostały stabilne, a ich wzrost w ujęciu rocznym wyniósł tylko 60 zł.