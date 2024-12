Ceny mieszkań w Polsce biją rekordy, ale na horyzoncie widać pierwsze oznaki zmiany. Eksperci z Banku Pekao prognozują, że już w połowie 2025 roku rynek nieruchomości może zacząć się schładzać. Co to oznacza dla kupujących i sprzedających? Czy warto jeszcze czekać na niższe ceny? Sprawdzamy prognozy i wyjaśniamy, co kryje się za tymi zmianami.