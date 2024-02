W 2022 roku doszło na świecie do ponad 34 tysięcy pożarów spowodowanych przez fotowoltaikę, co ma związek ze wzrostem globalnej mocy urządzeń. W takich przypadkach największym zagrożeniem jest rozproszenie dymu pożarowego z dachów wyposażonych w panele słoneczne. Naukowcy postanowili sprawdzić, ile czasu na ewakuację mają mieszkańcy domów z konkretnym nachyleniem dachu oraz jak szybko dochodzi do dyspersji dymu.