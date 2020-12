Czy to rozwiązanie opłaci się frankowiczom? Zależy którym. firmy Expander zajmującej się pośrednictwem w udzielaniu kredytów wylicza, że wdrożenie pomysłu w życie byłoby korzystne szczególnie dla tych, którzy wzięli kredyty, gdy frank był najsłabszy wobec złotego. Na przykład ci, którzy pożyczyli równowartość 300 tys. zł w sierpniu 2008 r., gdy frank kosztował mniej niż 2 zł, mogliby liczyć na spadek bieżącego zadłużenia do spłaty (z ponad 407 tys. zł obecnie do ponad 214 tys. zł) i zmniejszenie raty z ok. 2 tys. zł do 1,1 tys. zł. Przy wyższym kursie franka korzyści nie byłyby już tak duże, np. przy kredycie z marca 2007 r. frankowicz musiałby dopłacić ok. 18 tys. zł z tytułu różnicy w opłaconych ratach, ale jego zadłużenie do spłaty też by spadło, z ok. 313 tys. zł do 195,5 tys zł – mówi Jarosław Sadowski.