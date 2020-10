Po raz kolejny, od 2012 roku, warszawskie centra Handlowe Unibail-Rodamco-Westfield zostały poddane wnikliwemu audytowi przeprowadzanemu przez Bureau Veritas – firmę, która na całym świecie, od prawie 200 lat, pracuje na rzecz budowania zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami. Centra handlowe poddały się tego typu weryfikacji, aby mieć pewność, że dotrzymują standardów w obszarze jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Wszystkie obiekty otrzymały najwyższą ocenę „A”. Co szczególnie ważne, tegoroczna edycja audytu została rozszerzona o kwestie związane z procedurami higienicznymi. Audytorzy sprawdzili w jakim stopniu są one zaadaptowane do rzeczywistości pandemicznej i wymogów sanitarnych. Wiele z nich było spełnionych w Westfield Arkadia, Galerii Mokotów, czy Galerii Wileńskiej jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientom, najemcom i pracownikom zawsze było priorytetem dla zespołów zarządzających centrami handlowymi Unibail-Rodamco-Westfield. Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa wysiłki na rzecz spełnienia wszelkich wymogów stawianych przez organy odpowiedzialne za ochronę zdrowia zostały zwielokrotnione. Wszystko po to, by przebywający w przestrzeni centrów handlowych czuli się komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie.

Przestrzeganie wszelkich obostrzeń zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających na terenie centrum handlowego podkreśla dyrekcja Westfield Arkadia. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów, najemców i pracowników bezwzględnie wdrażaliśmy i nadal wdrażamy wszystkie rządowe regulacje, a także procedury bezpieczeństwa rekomendowane przez organy krajowe. Jak wiemy, wśród tych zaleceń znajduje się m.in. zachowanie dystansu społecznego, który w Westfield Arkadia jest naturalnie utrzymywany ze względu na fakt, że jest to jedno z największych centrów handlowych w Polsce. To zdecydowany atut, dzięki któremu klienci oraz współpracownicy czują się komfortowo i bezpiecznie nawet w okresie pandemii – zapewnia Emilia Załuska, Dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

We wszystkich trzech obiektach – Westfield Arkadia, Galeria Mokotów oraz Galeria Wileńska, są udostępniane żele dezynfekcyjne, z których skorzystać można przy wejściach do obiektów. Żele są także w toaletach, gdzie dodatkowo można się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi mycia i dezynfekcji rąk. Ponadto każdy może zaopatrzyć się w produkty pierwszej potrzeby – maseczki, rękawiczki ochronne czy żele antybakteryjne w „maseczkomatach” udostępnionych w centrach. Na najwyższym poziomie utrzymana jest częstotliwość sprzątania i dezynfekcji przestrzeni wspólnych. Klienci są ustawicznie informowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa sanitarnego za pomocą komunikatów głosowych i wizualnych.

Bezpieczeństwo zapewnia także organizacja ruchu w centrach handlowych. Galeria Mokotów została zaprojektowana w taki sposób, aby klient mógł dotrzeć do wybranego punktu w centrum bezpośrednio z każdego poziomu parkingu. Logistyczne rozwiązanie tego typu służy jego komfortowi, jednak teraz, w obliczu obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym, nabrało nowego znaczenia. Kupujący może wybrać najkrótszą drogę, aby dostać się do wybranego sklepu lub strefy (The Designer Gallery czy Grand Kitchen), jeśli zależy mu na ograniczeniu do minimum kontaktu z innymi osobami przebywającymi w przestrzeni Galerii.

Wieloletnia współpraca Unibail-Rodamco-Westfield z Bureau Veritas, jest rozwijana już od roku 2012 i obejmuje m.in. audyty zgodności centrów handlowych z restrykcyjnymi wymaganiami korporacyjnymi Grupy URW i przepisami w zakresie HSE (Health Safety Environment).

Od momentu ogłoszenia pandemii COVID-19 obserwujemy wzrost świadomości szeroko rozumianego pojęcia BHP. Podczas audytów przeprowadzanych w centrach handlowych Unibail-Rodamco-Westfield weryfikujemy nie tylko zgodność danego obiektu z obowiązującymi regulacjami lokalnymi, ale także prawidłowe stosowanie w nich szczegółowych polityk HSE Grupy URW. Od 2019 roku, audytem Bureau Veritas dodatkowo objęty został obszar fizycznej ochrony budynków, a w bieżącym roku zakres audytowy poszerzył się o weryfikację procedur higienicznych i działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia się czynnikami biologicznymi, w tym m.in. SARS-CoV-2. Cieszymy się, że w kolejnym roku – mimo rosnących wymagań zewnętrznych – mogliśmy potwierdzić wysoki poziom zarządzania bezpieczeństwem w Westfield Arkadia, Galerii Mokotów i Galerii Wileńskiej. Bezpieczeństwo klientów, pracowników i najemców jest zawsze najwyższym priorytetem – mówi Dawid Jendrośka, HSE Projects Manager w Bureau Veritas Polska.

Centra handlowe zostały sprawdzone pod względem zarządzania w pięciu kluczowych aspektach:

Jakość wody

Jakość powietrza

Bezpieczeństwo wyposażenia

Higiena

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Audytowi centrów handlowych Unibail-Rodamco-Westfield poddano 70 centrów handlowych i wystawienniczych (Francja) w 11 krajach Europy. Procedury sprawdzające właśnie trwają i dobiegną końca jeszcze przed końcem 2020 roku.

Reklama

