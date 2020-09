Chodzi o 20-hektarowy teren dawnej bazy wojskowej w Lesie Bemowskim. W jego pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Jak informowały media, realizujący inwestycję deweloper korzystając ze specustawy antycovidowej, która zawiesiła część zapisów kodeksu budowlanego, zamierza tam postawić osiedle piętnastu domów jednorodzinnych. Jak tłumaczy, ich przeznaczeniem ma być wynajem dla osób w kwarantannie oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek pandemii.

Przeciwko budowie domów protestuje m.in lokalna społeczność mieszkańców, która w sobotę organizuje w tej sprawie protest. "Rozwój wypadków na działce nr 180 pośród rezerwatu Łosiowe Błota jest dynamiczny (...) absurdalna chęć zabudowy przez dewelopera w trybie przepisów #Covid19 wprawiła nas w szok i niedowierzanie (...) Niestety, trwa równanie ziemi!! Jak widać zniszczenie tamy bobrów to tylko początek nowego rozdziału dewastacji przyrody na tym terenie" - piszą mieszkańcy na swoim profilu "NIE dla zabudowy Lasu Bemowskiego" na Facebooku.

Sprawą zainteresowały się też władze gminy Stare Babice, które poinformowały na stronie internetowej o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie w tej sprawie. Wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka chce sprawdzić, czy inwestor nie działa z pominięciem przepisów prawa budowlanego, powołując się na ustawę o szczególnych rozwiązaniach związaną z przeciwdziałaniem COVID-19.

W zamieszczonym na stronie zawiadomieniu wskazuje m.in., że do rozpoczęcia realizacji powyższej inwestycji polegającej na budowie 15 domów jednorodzinnych wraz z przydomowymi szambami i studniami prawdopodobnie doszło bez wymaganych dokumentów z pominięciem zapisów prawa budowlanego. "W oparciu o niewłaściwą podstawę prawną, a mianowicie na podstawie art. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - wskazano. Przepis ten pozwalał na budowę obiektów związanych z walką z pandemią bez konieczności trzymania się m.in. prawa budowlanego.

Władze gminy wątpią też, by budowa kilkunastu budynków jednorodzinnych w sąsiedztwie rezerwatu przyrody mogła być "utożsamiana z budową obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19". Dodają, że zbadać należy m.in., czy inwestor nie wykorzystuje zagrożenia pandemią do realizacji "wyłącznie swoich celów biznesowych", a tym samym nie składa fałszywych oświadczeń organom budowlanym odnośnie rzeczywistego przeznaczenia inwestycji. Gmina poinformowała także, że zwróciła się do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o włączenie terenów Lasu Bemowskiego, a w szczególności Rezerwatów Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka wraz z ich otulinami do sieci Natura 2000.