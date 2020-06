- Sprawy dotyczące przestępstw popełnionych przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich prowadzone są przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu oraz przez prokuratury im podległe. Prokuratury te systematycznie wykonują czynności procesowe zmierzające do wykrycia i ukarania sprawców czynów zabronionych - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa PK prok. Ewa Bialik.

Jak przekazała PK, dotychczas w sprawach stołecznej reprywatyzacji zarzuty przedstawiono łącznie ponad 70 osobom - w tym m.in. ośmiu adwokatom, dziewięciu radcom prawnym, dwóm notariuszom, dwóm rzeczoznawcom i 16 funkcjonariuszom publicznym.

- Podejrzanym zarzucono działanie na szkodę interesu publicznego poprzez przekroczenie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków, fałszowanie dokumentów i posługiwanie się nimi, poświadczenie nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne, jak również przestępstwa o charakterze korupcyjnym oraz oszustwa w ich kwalifikowanej postaci dotyczącej mienia wielkiej wartości - zaznaczyła prokurator.

Jak przekazała, wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe łącznie na 9 mln 300 tys. zł, a także dokonano zabezpieczeń majątkowych m.in. na nieruchomościach, udziałach w spółkach, samochodach i gotówce - łącznie blisko 160 mln zł.

Z ustaleń prokuratur wynika, że wartość wręczonych korupcyjnie korzyści majątkowych w badanych sprawach wyniosła 45 mln zł, zaś szkody wyrządzone działaniami podejrzanych sięgnęły blisko 340 mln zł.

Do chwili obecnej skierowano 11 aktów oskarżenia przeciwko 40 osobom. Aktualnie prowadzonych jest 67 postępowań, które dotyczą około 400 nieruchomości warszawskich.

Jak wynika z danych PK, w prokuraturach podległych warszawskiemu prokuratorowi regionalnemu obecnie prowadzonych jest 47 postępowań karnych i dotyczą one około 300 stołecznych nieruchomości. Do chwili obecnej Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała trzy akty oskarżenia. Wobec 22 podejrzanych - którym przedstawiono zarzuty m.in. oszustwa dotyczącego mienia wielkiej wartości, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej - zastosowano poręczenia majątkowe w wysokości ok. 2 mln 300 tys. zł, a także dokonano zabezpieczenia majątkowego na niemal 17 mln zł. Wartość szkody wyrządzonej przestępstwami wyniosła ponad 48 mln zł.

Z kolei w prokuraturach podległych Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu aktualnie prowadzonych jest 20 postępowań. Śledztwa dotyczą około 170 warszawskich nieruchomości, a ustalona wartość szkody wyrządzonej działaniem podejrzanych to ponad 300 mln zł. Zarzuty przedstawiono 52 podejrzanym - dotyczą one oszustwa co do mienia wielkiej wartości, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, nadużycie uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprzedajności pełniącego funkcję publiczną i płatnej protekcji. Wartość zastosowanych wobec podejrzanych poręczeń majątkowych wynosi 7 mln zł, zaś wartość zabezpieczeń majątkowych – około 140 mln zł. Dotychczas skierowano osiem aktów oskarżenia.

- Należy nadmienić, iż na bieżąco rejestrowane są nowe zawiadomienia, wobec czego liczba prowadzonych postępowań ulega zmianie - zaznaczyła prok. Bialik.

W warszawskim sądzie okręgowym toczą się już tzw. duże procesy dotyczące reprywatyzacji. W marcu ub.r. rozpoczął się pierwszy z takich obszernych procesów, w którym wrocławska prokuratura regionalna oskarżyła siedem osób o "łącznie 24 przestępstwa, gdzie wartość szkody zbliża się do 300 mln zł". Czyny zarzucane oskarżonym w tamtej sprawie zostały popełnione w latach 2010-2015, a chodzi o adresy: Sienna 29, Twarda 8, Twarda 10 i Królewska 39.

Natomiast 22 listopada ub.r. przed warszawskim SO rozpoczął się drugi z tych procesów, w którym oskarżeni są m.in. b. wicedyrektor BGN w stołecznym magistracie, jego rodzice oraz b. dziekan stołecznej palestry. W sprawie chodzi o działki przy Pałacu Kultury i Nauki (przedwojenny adres: ul. Chmielna 70) oraz przy ulicach: Karowej 14/16, Mokotowskiej 63, Nowy Świat 63, a także nieruchomości w Kościelisku przy ul. Salamandry 30.

Z kolei w grudniu ub.r. do SO w Warszawie trafił trzeci tzw. duży akt oskarżenia ws. reprywatyzacji. Tym razem chodzi o oskarżenie wobec 13 osób i o nieruchomości położone w Warszawie przy ulicach: Mokotowskiej 63 oraz 40, Emilii Plater 15, Mazowieckiej 12, Chopina 16, Poznańskiej 14, Hożej 23/25 oraz 25, Saskiej 56, Schroegera 72, Marszałkowskiej 141, Nowy Świat 28, a także przy Placu Defilad.