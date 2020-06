Obecny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej do warszawskiego ratusza zapowiadał budowę mieszkań na wynajem. "Warszawa musi inwestować w miejskie mieszkania. Chcę budować rocznie 1,5 tysiąca mieszkań na wynajem" – napisał na swoim profilu na Twitterze pod koniec lipca 2018.

PAP zwróciła się z pytaniem, ile mieszkań na wynajem oddano do użytku w ubiegłym roku. "W 2019 r. do pierwszych 228 nowych lokali, oddanych przez Warszawę i jej spółki TBS, mogli wprowadzić się już mieszkańcy. Były to m.in. mieszkania w odrestaurowanej kamienicy przy ul. Małej, Łomżyńskiej, Stalowej i Korzona. W tym roku nowi mieszkańcy wprowadzą się do kolejnych 478 mieszkań, zlokalizowanych w różnych dzielnicach Warszawy" – napisała w odpowiedzi rzecznik ratusza Karolina Gałecka.

Wyjaśniła, że w trakcie realizacji są obecnie inwestycje budownictwa mieszkaniowego, w wyniku których powstanie 478 mieszkań. "Na etapie prac przygotowawczych jest kolejnych ok. 647 mieszkań. W latach następnych planujemy przygotowanie zadań, w wyniku których ma powstać ponad 400 kolejnych lokali mieszkaniowych" – wskazała.

W odpowiedzi na pytanie o liczbę nowych lokali socjalnych oddanych do użytku w ubiegłym roku, ratusz odpisał, że "w 2019 oddano do użytkowania 96 lokali w ramach komunalnego budownictwa mieszkaniowego w dzielnicach Ursus i Wesoła (…). Również w ubiegłym roku, spółki TBS oddały do użytkowania 132 mieszkania w inwestycjach budownictwa społecznego". "Podsumowując, łącznie w 2019 roku oddano: 228 lokali, na które wydatkowano: 57,4 mln zł" - czytamy.

Trzaskowski zapowiedział m.in. budowę budynku komunalnego w dzielnicy Włochy. "Na Włochach do 2021 r. powstanie kolejny budynek komunalny dla kilkudziesięciu rodzin" – zapewnił na Twitterze. Kiedy PAP zadała pytanie o stan realizacji zapowiadanej inwestycji, rzecznik ratusza odpisała: "Na terenie tej dzielnicy nie planowaliśmy w przyszłym roku oddać komunalnego budynku mieszkalnego - w latach 2006-2012 we Włochach powstało ok. 250 nowych mieszkań w 8 budynkach komunalnych, na które miasto wydatkowało ponad 51 mln zł".